Hollanda Parlamentosu'ndan skandal 1915 kararı

'İKİ ÜLKE BİRLİKTE ÇALIŞMALI'

TASARI KABUL EDİLDİ

İSRAİL REDDETMİŞTİ

Mehmet Nuri Turan

Oylama öncesinde, tasarı hakkında hükümetin görüşlerini açıklamak için kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, BM ya da uluslararası mahkeme kararı olmadığı için hükümetin tasarıya olumsuz yaklaştığını söylemişti. Ancak bu konuşmaya rağmen oylamada tasarı kabul edildi.Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, Hollanda parlamentosunda gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili oturumda, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Hollanda hükümetinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları konusunda itidalli davranılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirten Kaag, "Hollanda hükümeti, BM tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan bahsedebilir." dedi.Kaag, bunun Ermenistan ve Türkiye arasında bir sorun olduğunu dile getirerek "İki ülke birlikte çalışarak uzlaşmak için beraber adım atmalı ve yaşananları ortaya koymalı." ifadesini kullandı.Hükümet protokolüne işaret eden Kaag, "Soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, BM'nin bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçları Hollanda hükümeti için yönlendiricidir. Hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor." diye konuştu.Yapılan oylama sonrası 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul edildi.İsrail parlamentosu, 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetmişti.