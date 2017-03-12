Hollanda polisi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı zorla indirdi



İZİN VERİLMEDİ



GÖZALTINA ALINAN KORUMALAR ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ



ÖNCE VİNÇ GETİRDİLER



BAKAN KAYA: ALMANYA'YA GÖTÜRÜLÜYORUM



BAKAN KAYA SABAH İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Serap Belovacıklı

Hollanda'da peş peşe skandallar yaşandı. Önce Hollanda kamu yayın kuruluşu Nos TV, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bazı korumalarının gözaltına alındığını belirtirken, özel RTL kanalı Bakan Kaya'nın, "Persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiğini sınır dışına çıkarılacağını bildirdi. Daha sonra AA ise yaşananları duyurdu.Bakan Kaya'nın önce bazı korumaları gözaltına alındı ve Almanya'ya gönderildi. Polis, Bakan'ı aracından çıkarmaya çalıştı, aracın çekilmesi için vinç getirildi.Daha sonra Bakan Kaya, polis eskortluğunda Almanya'ya götürüldü. Bakan Kaya "Bu faşist uygulama karşısında demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor. Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez" dedi.Kaya bu sabah ise Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a tahsis edilen özel uçakla Almanya’daki Köln-Bonn havaalanından İstanbul’a hareket etti.'da'nın Türk konsolosluğuna girişine izin verilmedi. Yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından Bakan Kaya, Hollanda polisinin eskortluğunda Almanya'ya götürüldü.polisi ise konsolosluk önünde toplananlar müdahale etti.AA'nın sabaha karşı geçtiği habere göre, aracından zorla çıkarılıp başka bir araca bindirilerek, polis eskortu eşliğinde, büyük bir kalabalığın toplandığı bölgeden ayrıldı.na geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alındı. İki araçla Başkonsolosluğun yakınında tutuldukları yerden uzaklaştırılan korumaların Almanya'ya gönderildiği bildirildi.Daha sonraa'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, Kaya'nın direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulundu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla olay yerinden götürüldü.Yaklaşık 5 saat boyunca Başkonsolosluk civarında toplanan binlerce kişi ile buluşmayı bekleyen Kaya'nın Almanya'ya polis eskortu eşliğinde götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önündeki protestolar devam etti.Bakan Kaya yaşananlar üzerine "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor. Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez." dedi.Bakan Kaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmeyişine yönelik güncel durum hakkında paylaşımda bulundu.Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor. Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.'nın Kuzey Renvestfalya eyaleti başkenti Düsseldorf'a gitti. Bakan Kaya'nın geceyi buradakide geçirdi.Bakan Kaya, bazı programlara katılmak için Berlin’de bulunan’a tahsis edilen özel uçakla Almanya’daki Köln-Bonn havaalanından İstanbul’a hareket etti. Bakan Kaya’nın havaalanından ayrılışı esnasında Türkiye’ninde hazır bulundu.