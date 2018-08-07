Dünya Kupası'nın ardından Vida için birçok teklif alan ancak Hırvat stoperi hala satamayan Beşiktaş için Hollanda basınından flaş Nicolas Isimat Mirin iddiası geldi.

Haberde PSV'nin, Çin takımı Jiangsu Suning'den Avustralyalı stoper Trent Lucas Sainsbury'i transfer ettiği ve artık Beşiktaşlı olan Isimat Mirin'in yerini doldurabildiği yazıldı.

De Telegraaf'ın iddiasına göre 26 yaşındaki Fransız stoper Beşiktaş'la anlaşma sağladı ve imzalar kısa süre içerisinde atılacak.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Bu yüzden PSV'nin kısa süre içerisinde mutlaka bir stoper alması gerektiği ve Beşiktaş'a giden Isimat Mirin yerine de Trent Lucas Sainsbury'nin alındığı belirtildi.

Isimat Mirin, daha önce de Fransız basınına verdiği bir röportajda Türkiye ve Fransa liglerinde oynamak istediğini Türkiye liginin ne kadar kaliteli olduğunu bildiğini söylemişti.

26 yaşındaki stoper ayrıca anlaştığı kulübün adını söylemese de "Yoğun bir transfer dönemi geçiriyoruz. Tam ortasındayız bu yoğunluğun. Kısa sürede imza atacağımı düşünüyorum" demişti.

Isimat Mirin 2015/2016 sezonunun başında 2,4 milyon euroya Monaco'dan PSV Eindhoven'a transfer olmuştu. Fransız savunmacı geçen sezon ise Hollanda ekibiyle toplam 37 maça çıktı, takımı adına 2 gol 1 de asist yaptı. Mirin'in piyasa değeri şu anda 4 milyon euro olarak gösteriliyor.