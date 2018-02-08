Hollandalı model uyuşturucu etkisinde üçlü seks yaptı, sabah ölü bulundu

19 yaşındaki Hollandalı model, Malezya'da bir apartmanın 20. katından aşağı düşerek öldü. Çıplak halde bulunan modelin geceyi zengin bir çift ile geçirdiği ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu anlaşıldı

Hollandalı model uyuşturucu etkisinde üçlü seks yaptı, sabah ölü bulundu
Yerel polisler, Kuala Lumpur'da bir model olarak başarılı bir kariyer inşa eden 19 yaşındaki Ivana Smit'in ölümünün bir uyuşturucu ve alkol kazası kazası olduğunu söyledi. Genç kızın cansız bedeni 6. katta bulunan bir dairenin balkonunda çıplak halde bulundu. 14 kat aşağı düşen Hollandalı modelin cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktıkça soruşturmanın seyrinin de değişebileceği ifade edildi.


ÜÇÜ BİRLİKTE OLDU

 
Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinde zengin bir ABD'li tüccar ve onun Endonezyalı eşi ile birlikte dışarıda bir gece geçiren Smit, sabah saat 5 sularında ailenin yaşadığı eve geldi. Grup cinsel birliktelik yaşadıkları düşünülen üçlü, eve geldikten sonra uyuşturucu kullanmaya devam etti. Bir kaç saat sonra genç modelin cansız bedeni 6. katın balkonuna düştü.


 

POLİS "CEZA UNSURU YOK" DEDİ

 
Polis, ölümle ilgili olarak "hiçbir ceza unsuru" olmadığını söylerken olayı yorumlayan eski bir İngiliz polis, olayın İngiltere'de cereyan etmesi durumunda çiftin cinayet ile yargılanacağını söyledi.


 

 EVDE BAĞIRIŞLAR DUYULMUŞ

 
Ivana'nın babası Marcel ise, polisin davayı çabucak kapatmak istediğini ve komşuların bağırmaları ve tartışma sesleri duyduklarını iddia etti. Acılı baba, "Uyuşturucu ve cinsel partiler Ivana'nın dünyasının parçası değillerdi" dedi.
 

 KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNDU

 
Ivana'nın ailesi tarafından ikinci bir otopsi yapmak için görevlendirilen Hollandalı bir patologa göre genç kızın kanında alkol, kokain ve başka bir ilaç daha bulundu. Dr. Frank van der Goot, Ivana'nın üst kollarının ölmeden önce bir mücadelenin yaşandığını gösteren çürüklerle dolu bulunduğunu da belirtti.
 

 
GENÇ MODELLERİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARMIŞ
 
45 yaşındaki Amerikalı Alexander Amado Johnson ve Endonezyalı eşi Luna'nın genç modelleri cinsellik partileri için evlerine götürdükleri ile ilgili başka bulgular da olduğu açıklanırken, ABD'li tüccarın kurucusu olduğu Everus World firması da konuyla ilgili bir açıklama yaparak soruşturma devam ederken yorum yapmaktan kaçındıklarını söyledi.


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