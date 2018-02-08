Hollandalı model uyuşturucu etkisinde üçlü seks yaptı, sabah ölü bulundu



ÜÇÜ BİRLİKTE OLDU

POLİS "CEZA UNSURU YOK" DEDİ

EVDE BAĞIRIŞLAR DUYULMUŞ

KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Can Hakman

Yerel polisler, Kuala Lumpur'da bir model olarak başarılı bir kariyer inşa eden 19 yaşındaki Ivana Smit'in ölümünün bir uyuşturucu ve alkol kazası kazası olduğunu söyledi. Genç kızın cansız bedeni 6. katta bulunan bir dairenin balkonunda çıplak halde bulundu. 14 kat aşağı düşen Hollandalı modelin cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktıkça soruşturmanın seyrinin de değişebileceği ifade edildi.Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinde zengin bir ABD'li tüccar ve onun Endonezyalı eşi ile birlikte dışarıda bir gece geçiren Smit, sabah saat 5 sularında ailenin yaşadığı eve geldi. Grup cinsel birliktelik yaşadıkları düşünülen üçlü, eve geldikten sonra uyuşturucu kullanmaya devam etti. Bir kaç saat sonra genç modelin cansız bedeni 6. katın balkonuna düştü.Polis, ölümle ilgili olarak "hiçbir ceza unsuru" olmadığını söylerken olayı yorumlayan eski bir İngiliz polis, olayın İngiltere'de cereyan etmesi durumunda çiftin cinayet ile yargılanacağını söyledi.Ivana'nın babası Marcel ise, polisin davayı çabucak kapatmak istediğini ve komşuların bağırmaları ve tartışma sesleri duyduklarını iddia etti. Acılı baba, "Uyuşturucu ve cinsel partiler Ivana'nın dünyasının parçası değillerdi" dedi.Ivana'nın ailesi tarafından ikinci bir otopsi yapmak için görevlendirilen Hollandalı bir patologa göre genç kızın kanında alkol, kokain ve başka bir ilaç daha bulundu. Dr. Frank van der Goot, Ivana'nın üst kollarının ölmeden önce bir mücadelenin yaşandığını gösteren çürüklerle dolu bulunduğunu da belirtti.GENÇ MODELLERİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARMIŞ45 yaşındaki Amerikalı Alexander Amado Johnson ve Endonezyalı eşi Luna'nın genç modelleri cinsellik partileri için evlerine götürdükleri ile ilgili başka bulgular da olduğu açıklanırken, ABD'li tüccarın kurucusu olduğu Everus World firması da konuyla ilgili bir açıklama yaparak soruşturma devam ederken yorum yapmaktan kaçındıklarını söyledi.