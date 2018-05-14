Özel bir et restoranının reklam filminde oynayan Sarah Butler senaryo gereği motoruyla mekana giriş yapan bir yıldızı canlandırdı. Mekanın önüne gelen Sarah Butler , motosikletten aşağıya indiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

400 kiloluk motosiklet, Sarah Butler'ın ayağına düştü. Acilen hastaneye kaldırılan yıldızın sol ayağında lif kopması ve ayak bilediğinde çatlak olduğu açıklandı.

Yönetmenliğini Ramiz Özbay’ın yaptığı reklam filminin çekimlerioyuncu Sarah Butler'ın iyileşmesiyle tamamlandı.







