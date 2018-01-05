HomePod’u zor durumda bırakacaklar

2017’nin akıllı hoparlörler açısından son derece verimli geçtiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Özellikle yılbaşı öncesinde, Amazon ve Google’ın fiyat indirimlerinin de yardımıyla rekor seviyede akıllı hoparlör satışı gerçekleştirildi. Normalde 50 dolardan satılan Amazon Echo Dot
ve Google Home Mini
, yılbaşı tatili nedeniyle 29 dolardan kullanıcıya sunulmuştu. Analistlere göre, Amazon ve Google’ın akıllı hoparlörlerdeki fiyat politikası Apple HomePod
için kırmızı alarm anlamına geliyor.
Şu anda akıllı hoparlör pazarının Amazon
ve Google
’ın tekelinde olduğunu söyleyebiliriz. Zira pazar payının yüzde 70’e yakını Amazon’a aitken, yüzde 29’luk bölümü de Google
’ın elinde. Geri kalan yüzde 1’lik bölüm ise diğer üreticiler arasında paylaşılıyor.
Hatırlanacağı üzere Amazon
ilk akıllı hoparlörünü 2015 yılında satışa sunmuştu. Amazon’u takiben Google’de Google Home isimli cihazı ile pazara dahil olmuştu.
Şimdi ise Apple
, Samsung, Microsoft ve Harman gibi devlerin de bu sektördeki yerini alması bekleniyor. Özellikle Apple cephesinden beklentilerin hayli fazla olduğunu söylemek mümkün. Fakat Apple
’ın 349 dolar fiyat biçtiği HomePod
, kafalarda bazı soru işaretleri oluşturuyor.
Zira piyasa da çok daha işlevsel ve çok daha ucuz akıllı hoparlörler varken, HomePod
için 349 dolar istenmesi pek de mantıklı görünmüyor. Elbette Apple
öyle ya da böyle belirli miktarda HomePod satacaktır. Fakat bu satışlar ile sektörde zirveye oturması biraz zor görünüyor.
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Adem Özdoğan