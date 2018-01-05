HomePod’u zor durumda bırakacaklar

Adem Özdoğan

2017’nin akıllı hoparlörler açısından son derece verimli geçtiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Özellikle yılbaşı öncesinde, Amazon ve Google’ın fiyat indirimlerinin de yardımıyla rekor seviyede akıllı hoparlör satışı gerçekleştirildi. Normalde 50 dolardan satılanve, yılbaşı tatili nedeniyle 29 dolardan kullanıcıya sunulmuştu. Analistlere göre, Amazon ve Google’ın akıllı hoparlörlerdeki fiyat politikası Appleiçin kırmızı alarm anlamına geliyor.Şu anda akıllı hoparlör pazarınınve’ın tekelinde olduğunu söyleyebiliriz. Zira pazar payının yüzde 70’e yakını Amazon’a aitken, yüzde 29’luk bölümü de’ın elinde. Geri kalan yüzde 1’lik bölüm ise diğer üreticiler arasında paylaşılıyor.Hatırlanacağı üzereilk akıllı hoparlörünü 2015 yılında satışa sunmuştu. Amazon’u takiben Google’de Google Home isimli cihazı ile pazara dahil olmuştu.Şimdi ise, Samsung, Microsoft ve Harman gibi devlerin de bu sektördeki yerini alması bekleniyor. Özellikle Apple cephesinden beklentilerin hayli fazla olduğunu söylemek mümkün. Fakat’ın 349 dolar fiyat biçtiği, kafalarda bazı soru işaretleri oluşturuyor.Zira piyasa da çok daha işlevsel ve çok daha ucuz akıllı hoparlörler varken,için 349 dolar istenmesi pek de mantıklı görünmüyor. Elbetteöyle ya da böyle belirli miktarda HomePod satacaktır. Fakat bu satışlar ile sektörde zirveye oturması biraz zor görünüyor.