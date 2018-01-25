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HomePod’un çıkış tarihi açıklandı

Hatırlayacağınız gibi Apple’ın yeni akıllı hoparlörü HomePod, birkaç gün önce FCC’den sertifika alırken görüldü. Bu da cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini düşündürdü.

HomePod’un çıkış tarihi açıklandı
Apple cephesinden bugün yapılan açıklama bu görüşlerin doğru olduğunu gösterdi. Apple HomePod çok yakında raflardaki yerini alacak.

2017’nin son aylarında satışa çıkması planlanan ama çıkış tarihi ertelenen HomePod, cuma günü önsiparişe çıkıyor. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’da kullanıcılar cuma gününden itibaren akıllı hoparlör için önsipariş verecek. Cihazın mağazalarda satışa çıkması ise 9 Şubat’ta gerçekleşecek.

Apple’ın akıllı asistanı Siri’yi kullanan HomePod; Google Home ve Amazon Echo gibi akıllı hoparlörlere rakip olacak. Cihazın 349 dolara satışa çıkacağı da Apple tarafından doğrulandı.
 

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