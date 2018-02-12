Honda'da göçük skandalı! Yetkililer açıklama yaptı...

KULLANICILAR HONDA ARAÇLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR



HONDA AÇIKLAMA YAPTI

Can Hakman

’da yaşamını sürdüren yaklaşık 50 kişilik bir grup, sıfır kilometrede aldıklarımodel otomobillerin hatalı çıktığını iddia ediyor. Sürücüler,’ninilçesinde bulunan otomobil fabrikası önünde oldukça ses getiren bir eylem yaptı. Araçlarının fabrika çıkışı hatasına sahip olduğunu arabalarının camlarına kağıtlara yazarak iliştiren sürücüler’nda yaklaşık 400 kilometre yol aldı.Eylemciler arasında yer alan Cengiz Acıerik, aracın C sütunu olarak isimlendirilen bölümlerinde kendiliğinden oluşan göçükler olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:"Maddi imkanlarımızı zorlayarak, gerek kredi çekerek, gerekse birikimlerimizi dönüştürerek, 100 binlerce lira vererek aldığımız araçlarda yapılacak hiçbir tamir ve onarım işlemini kabul etmiyoruz. İşin daha da komik olan kısmı da bu tamir işleminin garanti kapsamı dışında tutulmasıdır. Araçlarımızda göçük bulunan bizler, sorun olmadığını kabul ettiğiniz araçlar ile değiştirilmesini istiyoruz"Açıklamaları ve durumu yakından takip ettiğini belirten Honda yetkilileri ise şu ifadeleri kullandı:"Halihazırda kullanımda olan sınırlı sayıdaki Honda Civic FC5 modeli araçların C sütununda yaşandığı iddia edilen ve sebebi tespit edilemeyen minik kaporta göçükleri hakkında yapılan inceleme sonucunda, ilgili araçların fabrika çıkışlarında hiçbir sorunu olmadığı, gerek teknik ekiplerimizce, gerekse bağımsız ve tarafsız otoritelerce yapılan test ve incelemelerle kayıt altına alınmıştır."