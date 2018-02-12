Honda tam 350 bin aracını geri çağırıyor

Japon
otomobil devi Honda
, Çin
'deki 350 bin aracını geri çağırdı. Honda
ile Dongfeng Motor Group
'un ortak girişimi tarafından yapılan açıklamada araçların, klima motorlarında yaşanan bir arıza nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.
CR-V spor modelini ve 1,5 litre turbo motorlu Civic
araçları kapsayan arıza nedeniyle araçların içinde güçlü benzin kokusu ortaya çıkarken bu sorun kimi zaman motor uyarı ikazlarının yanmasına dahi neden oluyor.
Şu ana kadar arıza nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmadığını belirten Honda yetkilileri, arızanın otomobillerin performansında bir soruna neden olmadığını da kaydetti.
Yaşanan bu sorun nedeniyle Çin'de Honda
sahipleri Ocak ayının ortasından bu yana Weibo ve Twitter hesaplarından şikayetlerde bulunuyordu.
Nazlı Erdol