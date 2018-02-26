Honda Türkiye rekora koşuyor

Adem Özdoğan

gibi otomotiv üreticileri ve kord bezi, çelik kord, plastik kauçuk ve boya üreticileriylebünyesinde barındıran Kocaeli, Türkiye’nin önemli otomotiv üretim ve ihraç merkezlerinden biri olarak gözlerden kaçmıyor.Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) istatistiklerine göre geçen sene Kocaeli dahilinde 289 bin 897 kamyonet, 353 otobüs, 53 bin 806 minibüs, 902 midibüs, 281 bin 565 otomobil, 2 bin 569 kamyon olmak üzere 629 bin 92 motorlu kara taşıtı üretimi yapıldı. Otomotiv firmaları tarafından 509 bin 994’ü araç ihraç edildi. Türkiye genel ihracat içerisindeki payı ise yüzde 38 olarak kayda geçmiş oldu.Geçen seneyılına görebir artış göstererek üretimini 28 bin 742’ye çıkan, Kocaeli’de oransal bazda en fazla üretim yapan firma oldu.ise 2016’ya göre yüzde 11,6 artış rakamını yakalamış oldu. Firma, geçen sene Gölcük ve Yeniköy fabrikasında toplamda 367 bin 5 adetlik üretim rakamını yakaladı. Şirketin 2017’de yılı içerisinde olan ihracatı da yüzde 15’lik artışla 295 bin 521’e ulaşmış oldu.ise 2017 yılında 226 bin 979 adetlik üretim yaparken bu rakamın 204 bin 382 kadarını ihraç etmeyi başardı.Sonuç olarak yapılan üretim ve ihraç rakamları hem Kocaeli dahiline hem de Türkiye geneline olumlu sonuçlar olarak yansımış oldu.