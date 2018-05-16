Honda Türkiye sağdan direksiyonlu Civic Sedan üretimine başlıyor

Türkiye otomotiv sanayisinin önemli üreticilerinden Honda Türkiye, üretimini gerçekleştirdiği Civic Sedan’ı şimdi de İngiltere’ye ihraç etmeye hazırlanıyor. Civic Sedan’ın 2017 yılında yakalamış olduğu satış başarısı ile Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olarak öne çıkan marka, iç pazardaki tarihi rekorunu tazelerken, ürettiği Civic Sedan dış pazarlardan da yoğun talep görüyor. İhraç edildiği ülke sayısını her geçen gün artıran Civic Sedan, şimdi de sağdan direksiyonlu versiyonu ile İngiltere’ye doğru yola çıkıyor. Haziran ayı itibariyle sağdan direksiyonlu ve dizel motorlu Civic Sedan üretimine başlayacak olan Honda Türkiye, Temmuz ayında otomatik şanzımanlı dizel versiyonu, Ağustos’tan itibaren ise ihraç modelleri için 1.0 litrelik turbo benzinli motora sahip modelin üretimini gerçekleştirecek.

SAĞDAN DİREKSİYONLU MODELLER İNGİLTERE, İRLANDA VE KIBRIS PAZARLARINA İHRAÇ EDİLECEK

Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar 6 farklı Honda Civic neslini bantlardan indiren Honda Türkiye, yakın zamanda 40 milyon euroluk ek yatırım gerçekleştirerek günlük 175 adede çıkardığı Civic Sedan üretiminde, dış pazarlardan gelen yoğun talebi karşılayacak kapasitede üretim gerçekleştiriyor. Haziran ayından itibaren sağdan direksiyonlu olarak üretilecek Civic Sedan modelleri, İngiltere, İrlanda ve Kıbrıs pazarlarına ihraç edilecek.

1.6 litrelik i-DTEC dizel motoru ile ekonomi ve performansı bir arada sunduğu belirtilen Civic Sedan’ın, İngiltere pazarında Civic ailesine gösterilen yoğun ilgiyi daha da artırması bekleniyor. 1.6 i-DTEC dizel motor ile Türkiye’de kısa sürede başarılı satış rakamlarına ulaşan Civic Sedan, İngiltere’de bu dizel motora ek olarak 1.5 Turbo i-VTEC ve Civic Sedan’da ilk kez kullanılacak 1.0 Turbo i-VTEC benzinli motor seçenekleri ile ihraç edilecek.

Tüm motor seçenekleri 6 ileri düz vites ya da opsiyonel olarak otomatik şanzıman seçeneği ile tercih edilebilecek. Benzinli motorlarda CVT otomatik şanzıman kullanılırken, dizel versiyonda ise 9 ileri otomatik şanzıman görev alacak.