Honduras'ın başkenti Tegucigalpa’da özel bir jet düşmesi sonucu en az 6 kişi yaralandığı aktarıldı. İkiye bölünen beyaz bir Gulfstream jetinde şans eseri can kaybı yaşanmadı. Acil Durum Komisyonu Başkan Yardımcısı Carlos Cordero, en az 6 kişinin eyalet hastanesi Escuela'ya taşındığını söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları ilk müdahaleyle yolcuları uçaktan çıkarttı. Uçağın Teksas’tan yola çıktığı ve yaralanan yolcuların Amerikalı olduğu belirtiliyor. Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Twitter'da yaptığı açıklamada tüm yaralıların iyi durumda olduğunu söyledi.

Öte yandan, Toncontin Uluslararası Havalimanı, şehir merkezine yakın ve dağlar arasında yer almasıyla pilotlar için dünyanın en zorlu havaalanları arasında yer alıyor.

İHA