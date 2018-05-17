Honor 10 resmi olarak tanıtıldı

Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. Honor, hali hazırda akıllı telefon pazarında en fazla telefon satan 3. şirket konumunda bulunan Huawei’nin yan kuruluşu. Honor şimdiye kadar Asya pazarına yönelik bir satış stratejisi ile yoluna devam ediyordu.

Fakat geçtiğimiz yıl Çinli üretici globalleşme yönünde önemli adımlar atmaya başladı. Zaten Honor’un Türkiye’de kurumsal olarak faaliyete geçmesinin temel nedenlerinden birisi de şirketin globalleşme çabaları. Keza Honor 10’a da bu bağlamda önemli bir iş düşüyor.

Honor 10 özellikleri

Honor, Huawei’nin yan kuruluşu olmasından ötürü iki firmanın cihazları arasında benzerlikler olması kabul edilebilir bir durum. Zira Honor modellerine baktığımız zaman genel olarak Kirin yonga setlerinin tercih edildiğini görüyoruz. Kirin yonga setleri de bizzat Huawei tarafından üretiliyor.

Bugün tanıtılan Honor 10 da tasarım anlamında fazlasıyla Huawei P20’yi andırıyor. Hatta iki cihaz arasındaki tek farkın, arka taraftaki çift ana kameradan kaynaklandığını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Keza Huawei ve Leica arasında kamera tarafında oluşturulan işbirliği Honor’u kapsamıyor. Bu da Honor 10’un kamera anlamında P20 kadar başarılı olamayabileceğine ufak bir işaret. Tabi ki yine de somut fotoğrafları görmeden bu konu hakkında yorum yapmak doğru olmaz.

Teknik özellikler

Honor 10 gücünü Huawei tarafından geliştirilen Kirin 970 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti ilk defa geçtiğimiz yıl satışa sunulan Mate 10 modelinde kullanılmıştı. Bilindiği üzere Kirin 970, aynı zamanda bağımsız bir AI çipine de sahip. Yani Honor 10’un yapay zeka anlamında gelişmiş bir model olduğunu varsayabiliriz.

Çinli üretici telefonu iki farklı RAM opsiyonuyla satışa sunmayı tercih etmiş. Dileyenler 4GB RAM’li, dileyenler ise 6GB RAM’li versiyonu tercih edebilirler. Elbette bu noktada dahili depolama tercihi de önem arz ediyor. Keza 4GB RAM’li versiyon 64GB dahili depolama alanına sahipken, 6GB RAM’li versiyonda ise dahili depolama alanı 128GB’ta çıkıyor.

Telefonda microSD kart desteği bulunmadığı için Honor 10’u satın alırken dahili depolama alanı, kullanım yoğunluğunuza göre belirlemenizi tavsiye ederiz.

3400 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenecek olan telefon, Honor’un yeni hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Keza Honor 10’un sıfırdan yüzde 50’ye kadar şarj olması sadece 25 dakika sürüyor.