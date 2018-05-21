Honor 7 Play, 22 Mayıs’ta satışa çıkacak

Son günlerde Huawei cephesinde tüm gözler Honor 10’a çevrilmiş durumda. Bildiğiniz gibi Huwei yeni amiral gemisi akıllı telefonu Honor 10’u 15 Mayıs’ta düzenlediği etkinlikle resmen tanıttı. Tüm gözler Honor 10’a çevrilmiş olsa da Huawei’nin son günlerde çıkardığı tek telefon Honor 10 değil. Honor Play 7 adını taşıyan bütçe dostu yeni bir Huawei modeli de dün Çin’de tanıtıldı.

Huawei’nin yeni telefonu 95 dolarlık düşük fiyatı ile dikkat çekiyor. Elbette bu fiyatın Huawei’nin anayurdu olan Çin dışında biraz daha yüksek olması bekleniyor ama yine de Play 7 bu fiyatı ile bütçe dostu telefonlar arasında ön plana çıkacak gibi görünüyor.

18:9 oranında 5.45 inç IPS ekrana sahip Play 7’nin teknik özellikleri arasında MediaTek MT6739 yonga seti, dört Cortex-A53 çekirdekli 1.5 GHz işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı arttırılabiliyor. 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel selfie kamerasına sahip telefonun batarya kapasitesi ise 3020 mAh.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa çıkacak Honor Play 7, 22 Mayıs’ta raflardaki yerini alacak. Telefonun Çin dışında ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bu arada Play 7 özellikleri ve tasarımı ile birkaç gün önce TENAA’dan ortaya çıkan Huawei Honor 7S‘e bir hayli benziyor. Bu da Play 7’nin Çin dışında Honor 7S adıyla satışa çıkabileceğini gösteriyor.



