Honor 7S uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Huawei, Honor markalı telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. DUA-AL00 ve DUA-TL00 model numaralarını taşıyan yeni Honor modelleri TENAA’dan sertifika alırken görüldü. TENAA’da görülen bu telefonların Huawei’nin yeni uygun fiyatlı telefonu Huawei 7S‘in iki farklı versiyonu olduğu düşünülüyor.

Honor serisinin yeni üyesi 18:9 oranında 5.45 inç ekranla geliyor. MediaTek’in MT6739 yonga setiyle çalışan telefonda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı ile arttırılabiliyor. 2920 mAh bataryaya sahip telefonun arka yüzünde 13 megapiksellik tek kamera bulunuyor. Telefonun selfie kamerası ise 5 megapiksel.

Çok yakında resmen duyurulması beklenen Honor 7S; siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Honor’un yeni telefonunu 135 dolara satışa sunacağı gelen bilgiler arasında.





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