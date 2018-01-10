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Honor View 10 ön inceleme

Honor View 10, yeni bir AI döneminin başlangıcını işaretleyerek kullanıcılara üretken, eğlenceli ve eğlenceli bir yaşam tarzı sağlıyor

Honor View 10 ön inceleme
NPU içeren güçlü Kirin 970 yonga setleri, Honor View 10’un üst düzey performansının merkezinde. Bu yeni işlemci, fotoğraf çekerken farklı sahneleri tanıyan, farklı dilleri gerçek zamanlı olarak İnternet bağlantısı olmadan çeviren ve kullanıcının davranışlarını anlayan ve telefonun performansını optimize eden yeni AI uygulamalarına güç veriyor.

Yeni Kirin 970’de bir oktak çekirdekli ARM Cortex CPU ve piyasaya ilk giren Mali-G72 12 çekirdekli GPU bulunuyor. 6GB + 128GB bellek ve EMUI 8.0 ile birlikte, çoklu görev ortamında ve oyunlarda muhteşem işleme gücünü açığa çıkarıyor. Honor View 10, mobil oyunların performansını önemli ölçüde artıran özel bir Oyun Paketi’ne sahip.

3.750 mAh pil ve Honor SuperCharge teknolojisi Honor View10’u oyuncular ve yoğun kullanıcılar için ideal. Süper Şarj, düşük sıcaklık ve voltajda çalışırken sadece 30 dakikada pilinin yüzde 50’sini şarj edebiliyor.

Honor View 10, F / 1.8 geniş diyafram ve 2’si bir arada PDAF otomatik odaklamalı, yüksek tanımlı bir 16MP + 20MP çift objektifli kamera ile donatıldı. Kullanıcılar bu sayede  göz açıp kapayıncaya kadar profesyonel fotoğraflar çekebiliyorlar.
 

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