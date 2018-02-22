İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

HONOR yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye geliyor!

Dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarı olan CES’te bu yıl 8 ödül birden alan Honor akıllı telefonlar yakında Türkiye pazarında raflarda yerini alacak

HONOR yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye geliyor!
Küresel büyümesini Türkiye ile devam ettiren Honor, Türk tüketicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Çin’de 2013 yılında kurulan Honor, şimdiden ana vatanı ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu olmayı başardı. Rekabetçi ürünlerini 74 ülkeye ve 80 milyon hayranına ulaştıran şirket, 2018 yılında sekiz adet “CES’in En İyisi” ödülü almayı başardı.


Çin’de 2017’nin 1 numarası oldu

Bağımsız pazar araştırma şirketi Sino’nun verilerine göre, Honor, Çin’deki akıllı telefon pazarında satış hacmi ve gelir açısından 2017 yılının bir numarası oldu. Çin’de her yıl 11 Kasım’da kutlanan ve alışverişin patlama yaptığı “Bekarlar Günü”nde ülkenin en büyük iki e-ticaret platformu Alibaba ve Jingdong’da 600 milyon doların üzerinde satış yapan Honor, böylece aşılması zor bir rekor kırdı.

Gözünü küresel pazara dikti: Finlandiya’da 1., Rusya’da 3. sırada!

Kuzey ülkeleri, Batı ve Doğu Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş pazarlara da adım atan Honor, özellikle Batı Avrupa’da muazzam bir başarıya imza attı. Son pazar verilerine göre Honor’un gelirleri Almanya’da yüzde 300, İtalya’da yüzde 350 artarken, Fransa’nın “En iyi online akıllı telefon markası” seçildi. Diğer yandan, şirket pazar payı büyümesi açısından da dikkat çekici gelişmeler ortaya koydu; Honor, Finlandiya pazarında 1., Rusya’da pazar payında ise 3.lüğe oturdu.

“Türkiye fırsatlarla dolu, potansiyeli yüksek bir ülke”

Farklı bölgelerdeki başarılarına paralel olarak dünya genelindeki yaygınlığını da arttırmak isteyen Honor, küresel büyüme enerjisini şimdi Türkiye’ye taşıyor. Şirketin trend yaratan, yenilikçi ürün ailesinin en yeni üyeleri, dinamik Honor marka ruhuyla tüm Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
 

MÜKEMMEL MÜŞTERİ DENEYİMİ TEKNOSA'NIN YENİ ODAK NOKTASI 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

iPhone SE 2, WWDC 2018’de görücüye çıkacak

iPhone SE 2, WWDC 2018’de görücüye çıkacak
Spotify akıllı hoparlör üretecek

Spotify akıllı hoparlör üretecek
iPhone X yüzünden yeni müşteriler arıyor

iPhone X yüzünden yeni müşteriler arıyor
Xiaomi Blackshark fark yaratacak

Xiaomi Blackshark fark yaratacak
Swype veda ediyor

Swype veda ediyor
Ayda 65 bin TL! Spotify'daki açık Bulgar genci milyoner yaptı

Ayda 65 bin TL! Spotify'daki açık Bulgar genci milyoner yaptı
Yapay zekanın getirebileceği tehlikeler neler?

Yapay zekanın getirebileceği tehlikeler neler?
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan 10 bin yıl çalışacak saat

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan 10 bin yıl çalışacak saat
NASA'nın yeni teknolojisi buzullardaki erimeyi net gösteriyor

NASA'nın yeni teknolojisi buzullardaki erimeyi net gösteriyor
iOS 11.2.6 dağıtılmaya başladı!

iOS 11.2.6 dağıtılmaya başladı!
WWDC 2018 belli oldu!

WWDC 2018 belli oldu!