Hopaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

BİR FUTBOLCU BAŞINDAN YARALANDI

ÇEVİK KUVVET GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Mine Bozkurt

Kelkit İlçe Stadı'nda oynanan ve Artvin Hopaspor'un 2-0 kazandığı maç sonrası olaylar çıktı. Bir grup taraftar Hopasporlu teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü taşlı saldırıda bulundu.Polis ve jandarma ekiplerinin gruba müdahale ettiği olaylarda Hopasporlu bir futbolcu isabet eden taş sonucu başından yaralandı.Olaylardakafilesini taşıyan otobüste hasar meydana geldi.Hopasporlu kafilesi çevik kuvvet polislerinin aldığı güvenlik önlemleri altında ilçe dışına çıkarıldı.Polis, saldırgan taraftarların tespit edilmesi için çalışma başlattı.