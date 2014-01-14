Hoş geldin Gölge Yaz bebek!

Duygu-Umut Eken çiftinin Gölge Yaz adını verdikleri kızları, bugün 10.55\'te Medicana Bahçelievler Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Doğum, Uzman Doktor Düzgün Korkmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

50 santimetre boyunda ve 3 kilo 20 gram ağırlığında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Gölge Yaz bebeğe, posta.com.tr ailesi olarak mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyor; Duygu-Umut Eken çiftini tebrik ediyoruz.