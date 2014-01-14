Hoş geldin Gölge Yaz bebek!

POSTA gazetesi internet servisi editörümüz Duygu Eken ve Fanatik gazetesi Gece Sorumlusu Umut Eken çiftinin bebekleri Gölge Yaz Eken, hayata 'Merhaba' dedi

14 Ocak 2014, Salı 16:45
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Duygu-Umut Eken çiftinin Gölge Yaz adını verdikleri kızları, bugün 10.55\'te Medicana Bahçelievler Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Doğum, Uzman Doktor Düzgün Korkmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

50 santimetre boyunda ve 3 kilo 20 gram ağırlığında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Gölge Yaz bebeğe, posta.com.tr ailesi olarak mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyor; Duygu-Umut Eken çiftini tebrik ediyoruz.

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