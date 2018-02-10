House of Cards dizisinin oyuncusu Reg E. Cathey öldü (Reg E Cathey kimdir?)

KANSERLE SAVAŞIYORDU

REG E. CATHEY KİMDİR?

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Mine Bozkurt

House of Cards dizisinde canlandırdığıkarakteri ile sevilenödüllü ünlü aktör Reg E. Cathey, New York’ta kaldığı evde hayatını kaybetti.59 yaşındaki Reg E. Cathey’nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Aktörün uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.1958 yılında Alabama'da doğan Reginald Eugene Cathey, 1984'te yayınlanan Bir Doktorun Hikayesi isimli dizi ile aktörlük hayatına adım attı.Michigan ve Yale Üniversitesi'nde drama dersi aldı.1994 yılında Londra'da Esaretin Bedeli filminde rol aldı. Maske, Amerikan Psikopatı ve 2015'te yayınlanan Fantastik Dörtlü isimli filmlerde de küçük rollerde yer aldı.