Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

House of Cards dizisinin oyuncusu Reg E. Cathey öldü (Reg E Cathey kimdir?)

House of Cards dizisinin sevilen oyuncusu Reg E Cathey, 59 yaşında hayatını kaybetti

10 Şubat 2018, Cumartesi 19:10
House of Cards dizisinin oyuncusu Reg E. Cathey öldü (Reg E Cathey kimdir?)
House of Cards dizisinde canlandırdığı Freddy Hayes karakteri ile sevilen Emmy ödüllü ünlü aktör Reg E. Cathey, New York’ta kaldığı evde hayatını kaybetti.

KANSERLE SAVAŞIYORDU


59 yaşındaki Reg E. Cathey’nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Aktörün uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.

REG E. CATHEY KİMDİR?

1958 yılında Alabama'da doğan Reginald Eugene Cathey, 1984'te yayınlanan Bir Doktorun Hikayesi isimli dizi ile aktörlük hayatına adım attı. 
Michigan ve Yale Üniversitesi'nde drama dersi aldı.
1994 yılında Londra'da Esaretin Bedeli filminde rol aldı. Maske, Amerikan Psikopatı ve 2015'te yayınlanan Fantastik Dörtlü isimli filmlerde de küçük rollerde yer aldı.

'House of Cards'ın çekimlerine başlanacak'House of Cards'ın çekimlerine başlanacak

Netflix’in ‘House of Cards’ için son kararı: Odak noktası ‘Claire Underwood’Netflix’in ‘House of Cards’ için son kararı: Odak noktası ‘Claire Underwood’


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Servetini dudakları sayesinde kazandı

Servetini dudakları sayesinde kazandı
Ariel Winter mini şortuyla alışverişte!

Ariel Winter mini şortuyla alışverişte!
Üstsüz takım elbiseyle olay yarattı

Üstsüz takım elbiseyle olay yarattı
Güzel oyuncu kırmızı halıda zor dayandı

Güzel oyuncu kırmızı halıda zor dayandı
Kelly Brook ve sevgilisi tatilde!

Kelly Brook ve sevgilisi tatilde!
Kylie Jenner'ın bebeğinin ismi alay konusu oldu

Kylie Jenner'ın bebeğinin ismi alay konusu oldu
Baklava aşkına! Suratı hamile gibi

Baklava aşkına! Suratı hamile gibi
Kate Moss yarı yaşındaki Gigi Hadid ile poz verdi

Kate Moss yarı yaşındaki Gigi Hadid ile poz verdi
Beyonce'nin babası: Kızım koyu tenli olsaydı şöhret olamazdı

Beyonce'nin babası: Kızım koyu tenli olsaydı şöhret olamazdı
Ashley Graham annesiyle poz verdi!

Ashley Graham annesiyle poz verdi!
Elizabeth Hurley 52 yaşında hâlâ kusursuz!

Elizabeth Hurley 52 yaşında hâlâ kusursuz!