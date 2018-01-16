Houston Rockets oyuncuları, Clippers’ın soyunma odasını bastı!

CLIPPERS, EKSTRA GÜVENLİK İSTEDİ!

Erdinç Şahin

Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 34 saniye kala eski, eski takım arkadaşıile büyük bir tartışmaya girdi.haberine göre;bulduğu bir isabettefaul yaptığını düşünenoyuncuları maçın hakemine itirazda bulundu.birbirinin üzerine yürüdü ve ortalık bir anda karıştı. Araya giren hakemler olayları sakinleştirmeye çalıştırdı fakat başarılı olamadı. Houston Rockets Başantrenörü Mike D’Antoni de kenardan hakemlere küfür etti.oyundan atıldı. Karşılaşmayı ise 112-103 LA Clippers kazandı. Karşılaşmanın final düdüğünden sonraoyuncular LA Clippers soyunma odasını basmaya gitti.ABC Los Angeles Muhabirisoyunma odasına ekstra güvenlik istenildiğini yazdı. ESPN’den'nin haberine göre;’nın Clippers soyunma odasını basmaya çalıştı.Dört oyuncunun da hedefinde LA Clippers’lıvardı. Eski Clippers’lı Chris Paul’un birkaç takım arkadaşıyla beraber kestirme bir yoldan soyunma odasına girmeye çalıştığı haberin detaylarında yer aldı.da soyunma odasına geldiği bilgisi verildi. Polislerin ve güvenlik görevlilerin gelmesiyle birlikte olayların büyümesi engellendi ve daha büyük bir sorun çıkmadan olay kapatıldı.