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Houston Rockets oyuncuları, Clippers’ın soyunma odasını bastı!

Martin Luther King Günü’nde oynanan Los Angeles Clippers-Houston Rockets maçında ortalık karıştı

16 Ocak 2018, Salı 11:48
Houston Rockets oyuncuları, Clippers’ın soyunma odasını bastı!
Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 34 saniye kala eski Rockets’lı Chris Paul, eski takım arkadaşı Blake Griffin ile büyük bir tartışmaya girdi.

Basketball.com.tr'nin haberine göre; Blake Griffin’in bulduğu bir isabette Clint Capela’ya faul yaptığını düşünen Houston Rockets oyuncuları maçın hakemine itirazda bulundu.

Chris Paul ile Blake Griffin, birbirinin üzerine yürüdü ve ortalık bir anda karıştı. Araya giren hakemler olayları sakinleştirmeye çalıştırdı fakat başarılı olamadı. Houston Rockets Başantrenörü Mike D’Antoni de kenardan hakemlere küfür etti.

Houston Rockets’tan Trevor Ariza ve LA Clippers’tan Blake Griffin oyundan atıldı. Karşılaşmayı ise 112-103 LA Clippers kazandı. Karşılaşmanın final düdüğünden sonra Houston Rocketslı oyuncular LA Clippers soyunma odasını basmaya gitti.
 

CLIPPERS, EKSTRA GÜVENLİK İSTEDİ!


ABC Los Angeles Muhabiri Ashley Brewer, LA Clippers soyunma odasına ekstra güvenlik istenildiğini yazdı. ESPN’den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Clint Capela, Gerald Green, James Harden ve Trevor Ariza’nın Clippers soyunma odasını basmaya çalıştı.

Dört oyuncunun da hedefinde LA Clippers’lı Austin Rivers vardı. Eski Clippers’lı Chris Paul’un birkaç takım arkadaşıyla beraber kestirme bir yoldan soyunma odasına girmeye çalıştığı haberin detaylarında yer aldı. LA Clippers’ın sahibi Steve Ballmer’ın da soyunma odasına geldiği bilgisi verildi. Polislerin ve güvenlik görevlilerin gelmesiyle birlikte olayların büyümesi engellendi ve daha büyük bir sorun çıkmadan olay kapatıldı.


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