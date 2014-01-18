Hrant Dink ölümünün 7. yılında anılıyor

Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos Gazetisi'nin İstanbul Şişli'deki'nin bürosunun önünde 19 Ocak 2007'de suikaste uğrayan Hrant Dink bugün doğduğu topraklarda anıldı. Malatya Hrant Dink Platformu, gazetecinin anısına bugün saat 14.00’te doğduğu eve yürüdü. İstanbul Kadıköy'deki İkinci Yeni Kafe’de ise bugün 19.00’da Hrant Dink anısına bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte Ümit Kıvanç’ın “19 Ocak'tan 19 Ocak'a” belgeseli ve Şehbal Şenyurt ve Bülent Arınlı’nın “Kırlangıcın Yuvası” adlı belgeselleri gösterilecek.

BUGÜN 13.30'DA AGOS'A YÜRÜYECEKLER

Hrant Dink için İstanbul'daki ilk anma Gedikapaşa Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi'ndeki Pazar ayinininin ardından, saat 12.45'te Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenecek.

Ardından Taksim Meydanı'nda bir araya gelecekler Hrant Dink'in katledildiği yer olan Şişli'deki Agos Gazetesi'nin önüne kadar yürüyecek.

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İstanbul Bakırköy'deki Özgürlük Meydanı’nda da saat 19.30’da Hrant Dink için bir anma etkinliği düzenlenecek.

Ankara'da ise Öteki Bisiklet Aktivistleri yarın 16,00'da İnsan Hakları Anıtı önünde buluşarak Hrant Dink için pedal çevirecek.