İftar sofrasının bedelini bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlayarak örnek bir girişimde bulunan İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe kaymakamı Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Teymur, birlik ve beraberlik içerisinde geleneksel olarak düzenledikleri iftar sofrası organizasyonunda bu yıl değişikliğe gittiklerini ve iftar sofrası yerine bağış yapmak suretiyle bu mübarek ayın manevi ikliminde buluşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ortodoks Kilisesi Vakfı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na 10 bin lira çek tanzim etmek suretiyle bağışta bulunacaklarını ifade eden Teymur, hazırladıkları bağış çekini TSK Güçlendirme Vakfı İskenderun Şubesi Onursal Başkanı Kaymakam Recep Soytürk’e takdim etti.

Kaymakam Soytürk, Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış yapmak suretiyle gönül köprüsü kuran Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur ve yönetim kurulu üyelerine anlamlı bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.