Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını değiştiren kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte görevi sona eren 270 idari personelden 238’i yeniden Kurul’da görevlendirildi. Buna karşılık 31 kişi Adalet Bakanlığı ve Ankara’daki adliyelerde, 1 kişi ise kendi isteğiyle İzmir Bayındır’da görevlendirildi.

2010 anayasa değişikliğinin ardından yeni HSYK’daki idari personel Ak Parti Hükümeti döneminde görev başlamıştı. İdari personelin büyük bölümü de bakanlıktan geçen memurlardan oluşmuştu. Hakim sınıfından olan tetkik hakimleri ve müfettişlerle ilgili olarak yeniden görevlendirmeyi ise HSYK Genel Kurulu yarın değerlendirecek. Kurul müfettişlerinin bir bölümünün kürsü hakimi olarak atanabileceği belirtiliyor.



GENEL SEKRETERİ BAKAN ATAYACAK



HSYK’nın yapısını değiştiren 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle HSYK’nın seçilmiş üyeleri dışındaki yönetimi, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin görevleri sona erdi.

Adalet Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, hakim sınıfından 47, Teftiş Kurulunda 137, idari personel olarak 270 kişinin görevi sona erdi. Bozdağ, HSYK’ya 5 Genel sekreter yardımcısı ile Teftiş Kurulu Başkanı ve 3 başkan yardımcısının atamasını jet hızıyla 28 Şubat’ta yaptı.

Genel sekreterlik için HSYK Genel Kurul, 10 gün içinde adaylarını belirleyecek ve HSYK Başkanı sıfatıyla Bozdağ sonraki 3 gün içinde bu adaylar arasından HSYK Genel Sekreteri’ni atayacak. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı iptal başvurusu üzerine alınacak olası bir iptal kararı geriye yürümeyeceği için HSYK’daki kanunla yapılan bu atamaları etkilemeyecek.



Bakanlıktan gönderilen bilgilendirme notu şöyle:

HSYK DÜZENLEMESİYLE BİRLİKTE GÖREVİ SONA EREN KİŞİLER

Hakim sınıfından 1 Genel sekreter

4 Genel sekreter yardımcısı

42 Tetkik hakim

47 kişi

Teftiş Kurulu 1 Teftiş kurulu başkanı

2 Başkan yardımcısı

134 Baş müfettiş ve müfettiş

137 kişi

İdari personel 270 kişi

-İdari personelden 238 kişi yeniden görevlendirilmiş

-İdari personelden 42 kişi Adalet Bakanlığına ve Ankara’daki adliyelere görevlendirilmiş.

-1 kişi ise kendi isteğiyle taşraya (İzmir Bayındır) görevlendirilmiştir.

Hakim sınıfındaki personel ve müfettişlere ilişkin kararı ise pazartesi günü HSYK Genel Kurulu verecektir….