HTC'de istifalar başladı

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından HTC’nin
ilgili departman başkanı Chialin Chang
istifasını verdi ve bu istifa, şirketin bir önceki yıla kıyasla %27 düşüş
yaşadığını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Chang, ilk kez 2012 yılında mali işlerden sorumlu başkan olarak şirkete girmişti.
İstifanın nedeni “kişisel kariyer tercihi” olarak açıklansa da HTC’nin
eski günlerini mumla aradığı bir gerçek. Ülkemizin de sevilen markalarından olan şirket, özellikle Çinli üreticilerin patlama yapmasıyla üst sıralardaki yerini hızla kaybetti.
HTC,
istifayla ilgili resmi açıklamasında Chang’in,
akıllı telefonlar ve bağlantılı cihazlar departmanlarının başkanlığından istifa ettiğini
doğruladı ve 6 yıllık emekleri için teşekkür etti.
Şirkette Chang’in yerini yerine anılan bir isim şimdilik gözükmüyor. Çok fazla uzamadan bölüme yeni bir başkan atanması bekleniyor. (Donanım Günlüğü)
Adem Özdoğan