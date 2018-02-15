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HTC'de istifalar başladı

HTC’nin akıllı telefon departmanın başında yer alan, şirkete ilk olarak 2012’de giren Chialin Chang, istifa etti. İşte nedenleri ve son yaşanan olaylar

HTC'de istifalar başladı
Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından HTC’nin ilgili departman başkanı Chialin Chang istifasını verdi ve bu istifa, şirketin bir önceki yıla kıyasla %27 düşüş yaşadığını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Chang, ilk kez 2012 yılında mali işlerden sorumlu başkan olarak şirkete girmişti.

İstifanın nedeni “kişisel kariyer tercihi” olarak açıklansa da HTC’nin eski günlerini mumla aradığı bir gerçek. Ülkemizin de sevilen markalarından olan şirket, özellikle Çinli üreticilerin patlama yapmasıyla üst sıralardaki yerini hızla kaybetti.

HTC, istifayla ilgili resmi açıklamasında Chang’in, akıllı telefonlar ve bağlantılı cihazlar departmanlarının başkanlığından istifa ettiğini doğruladı ve 6 yıllık emekleri için teşekkür etti. Şirkette Chang’in yerini yerine anılan bir isim şimdilik gözükmüyor. Çok fazla uzamadan bölüme yeni bir başkan atanması bekleniyor. (Donanım Günlüğü)


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