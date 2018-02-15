HTC'de istifalar başladı

Adem Özdoğan

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularındanilgili departman başkanıistifasını verdi ve bu istifa, şirketin bir önceki yıla kıyaslayaşadığını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Chang, ilk kez 2012 yılında mali işlerden sorumlu başkan olarak şirkete girmişti.İstifanın nedeni “kişisel kariyer tercihi” olarak açıklansa daeski günlerini mumla aradığı bir gerçek. Ülkemizin de sevilen markalarından olan şirket, özellikle Çinli üreticilerin patlama yapmasıyla üst sıralardakiistifayla ilgili resmi açıklamasındaakıllı telefonlar ve bağlantılı cihazlar departmanlarının başkanlığındandoğruladı ve 6 yıllık emekleri içinŞirkette Chang’in yerini yerine anılan bir isim şimdilik gözükmüyor. Çok fazla uzamadan bölüme yeni bir başkan atanması bekleniyor. (Donanım Günlüğü)