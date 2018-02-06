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HTC'den bomba gibi orta seviye telefon geliyor

HTC’nin üzerinde çalıştığı yeni orta seviye telefon, Geekbench benchmark testinde üzerinde ortaya çıktı. Tüm detaylar haberimizde...

HTC'den bomba gibi orta seviye telefon geliyor
2017 yılını fazlasıyla sessiz şekilde geçiren HTC, piyasaya sürmeye hazırlandığı orta seviye telefonuyla gündeme geldi. Uzun süredir üreticinin amiral gemisine ait yeni bilgiler bulmayı beklesek de, Geekbench veritabanı, ismi henüz bilinmeyen bir orta seviye modeli ortaya çıkardı. 2Q5W1 model koduna sahip cihaz, rekabetçi özelliklere sahip gibi gözüküyor.

Listeye göre yeni akıllı telefon, 8 çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan Qualcomm’un Snapdragon 625’inden gücünü alacak ve bu çipsete 3 GB’lık RAM eşlik edecek. Ayrıca cihaz kutusundan Android 8.0 Oreo yüklü şekilde çıkacak.

Tayvanlı şirketin 2Q5W1 kodlu cihazı birden fazla isimlendirmeyle piyasaya sürme ihtimali bulunuyor. Bunlardan birisi “U11 Lite”. Kimilerine göre telefon, Snapdragon 630’lu U11 Life’ın daha ucuz versiyonu olacak ve U11 Life’ın aksine su geçirmezlik, USonic gürültü engelleyici gibi özelliklere sahip olmayacak. İkinci ihtimalse, yeni cihazın One A9’un halefi olması. Bir ara Snapdragon 617 işlemcisi ve iPhone 6 benzeri tasarımıyla öne çıkmış olan A9’un devam modeli, sözü geçen yeni telefon olabilir.

Orta seviye cihazla ilgili güçlü hipotezlerden birisi de Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak olması. Elimizde verilere bakacak olursak MWC’de veya yakın bir tarihte HTC’den üst seviye telefon gelmeyecek. Bu da esasında merakın artmasına neden oluyor.
 

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