HTC'den bomba gibi orta seviye telefon geliyor

Adem Özdoğan

yılını fazlasıyla sessiz şekilde geçirenpiyasaya sürmeye hazırlandığı orta seviye telefonuyla gündeme geldi. Uzun süredir üreticinin amiral gemisine ait yeni bilgiler bulmayı beklesek de,veritabanı, ismi henüz bilinmeyen birmodeli ortaya çıkardı. 2Q5W1 model koduna sahip cihaz, rekabetçi özelliklere sahip gibi gözüküyor.Listeye göre yeni akıllı telefon, 8 çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan Qualcomm’ungücünü alacak ve bu çipseteRAM eşlik edecek. Ayrıca cihaz kutusundan8.0yüklü şekilde çıkacak.Tayvanlı şirketin 2Q5W1 kodlu cihazı birden fazla isimlendirmeyle piyasaya sürme ihtimali bulunuyor. Bunlardan birisiKimilerine göre telefon,630’ludaha ucuz versiyonu olacak ve U11 Life’ın aksine su geçirmezlik,gürültü engelleyici gibi özelliklere sahip olmayacak. İkinci ihtimalse, yeni cihazın One A9’un halefi olması. Bir araişlemcisi vebenzeri tasarımıyla öne çıkmış olan A9’un devam modeli, sözü geçen yeni telefon olabilir.Orta seviye cihazla ilgili güçlü hipotezlerden birisi detanıtılacak olması. Elimizde verilere bakacak olursakveya yakın bir tarihte HTC’den üst seviye telefon gelmeyecek. Bu da esasında merakın artmasına neden oluyor.