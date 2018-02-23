HTC Desire 12 ortaya çıktı

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz seneilearasında, akıllı telefon bölümünün fikri ve mülki haklarına dair önemli bir anlaşma imzalandı. Fakat henüz bu anlaşma çerçevesinde atılmış somut bir adım göremedi.Kaybettiği müşteri kitlesinin bir bölümünü geri kazanmak isteyen HTC, şu aralar giriş segmentine yoğunlaşmış durumda. Bu seviyede birkaç uygun fiyatlı model ile pazardaki payını arttırmak isteyen Tayvanlı yöneticinin,isimli modelini kısa süre sonra tanıtacağı ortaya çıktı.gücünü MediaTek tarafından geliştirilen 4 çekirdekli bir işlemciden alacak. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 32GB olacak. MicroSD desteği ile 2TB hafızaya yükseltilebilen telefonun 18:9 en boy oranına sahip 1440 x 720 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekranla geleceği belirtiliyor.12MP’lik ana kameraya 5MP’lik selfie kamerasının eşlik ettiği, 2730 mAh gücünde ortalama bir bataryadan besleniyor. Telefonun Mobil Dünya kongresi’nde açığa çıkması bekleniyor., fiyat konusunda da kullanıcıları cezbedebilecek bir seviyede olacak. En azından şimdilik sızdırılan bilgiler bu yönde.