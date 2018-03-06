HTC Desire 12 Plus geliyor

Adem Özdoğan

HTC’nin alt segment telefonlara modern dizayn yorumu olan modeller, 18:9 ekran oranı modasına uyuyor. Bununla birlikte HTC Desire 12, 5.5 inç ekran ile HTC Desire 12 Plus ise 6 inç ekran ile piyasaya çıkacak.Plus modeli HTC Desire 12’de olduğu gibi 720 x 1440 piksel çözünürlükte olacak. Desire 12’e göre daha büyük ekrana sahip olacak Plus modeli, 158.2 x 76.5 x 8.4 mm boyutlarında olacak.Desire 12 Plus’ın özellikleri arasında sekiz çekirdekli Snapdragon 450 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 2965 mAh batarya, 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.