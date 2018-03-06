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HTC Desire 12 Plus geliyor

Kaybettiği müşteri kitlesinin bir bölümünü geri kazanmak isteyen HTC, şu sıralar alt segment akıllı telefon üretimine yoğunlaşmış durumda. Tayvan merkezli şirketin bu politikanın bir parçası olarak HTC Desire 12 ve HTC Desire 12 Plus modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

HTC Desire 12 Plus geliyor
HTC’nin alt segment telefonlara modern dizayn yorumu olan modeller, 18:9 ekran oranı modasına uyuyor. Bununla birlikte HTC Desire 12, 5.5 inç ekran ile HTC Desire 12 Plus ise 6 inç ekran ile piyasaya çıkacak.

Plus modeli HTC Desire 12’de olduğu gibi 720 x 1440 piksel çözünürlükte olacak. Desire 12’e göre daha büyük ekrana sahip olacak Plus modeli, 158.2 x 76.5 x 8.4 mm boyutlarında olacak.
Desire 12 Plus’ın özellikleri arasında sekiz çekirdekli Snapdragon 450 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 2965 mAh batarya, 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.



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