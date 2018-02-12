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HTC hala kan kaybediyor

Zayvan’ın teknoloji odaklı firmalarından biri olan HTC’deki kötü gidişat, 2018’de de devam ediyor. Firma tarafından açıklanan Ocak ayı raporlarında düşüşün devam ettiği görüldü.
 

HTC hala kan kaybediyor
Aralık 2017 ile kıyaslandığında, HTC’nin gelirlerinde yüzde 15.3 oranında azalma meydana geldi. Ayrıca yıllık bazdaki düşüş de yüzde 27’yi geçti. Bu rakamlarla Tayvanlı şirketin son altı ayın en düşük seviyesine ulaştığı belirtildi. Peki HTC bundan sonra ne yapacak.

HTC cephesinde işler uzun süredir iyi gitmiyor. Özellikle akıllı telefon tarafında bazı aksaklıkların olduğunu söylemek mümkün. Geçmişe dönüp baktığımızda, One M9 ile başlayan ve bir daha durdurulamayan bir çöküş söz konusu.

Elbette bunda pek çok sorumlu mevcut. Fakat temel nedenin HTC’nin katı fiyat politikası olduğunu söylemek de mümkün. Tayvanlı üretici, MTK yonga seti ile satışa sunduğu cihazlar için bile oldukça uçuk sayılabilecek meblağlar talep ediyor. Hal böyle olunca, kullanıcıların HTC’ye ilgisi de gittikçe düşüyor.

Hatırlanacağı üzere HTC, geçtiğimiz yıl Google ile akıllı telefon bölümünün fikri ve mülki hakları konusunda 1.1 milyar dolara el sıkışmıştı. Önümüzdeki günlerde bu anlaşma neticesinde, Tayvanlı şirketin gelirlerinde hatırı sayılır bir artış olması bekleniyor.

Öte yandan, HTC’nin bel bağladığı sanal gerçeklik sektöründe de satışlar durulmaya başladı. Öyle görünüyor ki Tayvanlı üreticinin bu alanda yeni ürünlerle heyecan yaratması gerekecek.
 

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