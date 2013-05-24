HTC One ne kadar sattı?

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Wall Street Journal gazetesine açıklamalar yapan bir HTC yetkilisi, Mart ayında piyasaya sürülen ve firmanın yeni amiral gemisi modeli olan HTC One'ın, ilk ayında 5 milyon birimlik satış oranına ulaştığını belirtti.

Uzun süre tedarik sorunlarıyla mücadele eden HTC, en yakın rakibi olarak görülen Samsung Galaxy S4 kadar yaygın bir dağıtım ağına sahip değil. Rakibiyle kıyaslandığında başlangıçta çok az ülkede satışa sunulan telefonun, eğer bu sorunlarla karşılaşılmasaydı daha iyi bir satış performansı sergileyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Firma içinde yaşanan ve telefon satışlarını olumsuz etkilediği anlaşılan sorunlar da henüz aşılamadı.

Sa>10 milyon sınırını aştığını açıklamasının hemen ardından yapılan açıklama henüz firma tarafından resmi olarak onaylanmadı. Ancak HTC One'ın satışlarının, firmanın bundan önceki iddialı modeli HTC One X'in yakaladığı 7-8 milyonluk satış başarısını geride bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu satış rakamlarının, daha önce burada yayınladığımız haberde bahsettiğimiz zor günleri geride bıraktırıp bıraktıramayacağını ise ancak zaman gösterecek...

Resimlerle: HTC One resmi olarak tanıtıldı

Kaynak: CHIP Online