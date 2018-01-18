HTC U11 EYEs tanıtım tarihi açıklandı

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz ay sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olanyaklaşmakta olan yeni bir orta segmentmodelinin olduğunu açıklamıştı.ismini taşıyacak olan modelin modern bir tasarım çizgisine sahip olacağı veöncesinde satışa sunulacağını belirtmişti.Nitekim yaklaşık olarak 1 ay sonra Evan Blass’ın söylediklerinin doğru olduğunu görüyoruz. HTC,sayfası üzerinden yayınladığı görselde, 15 Ocak tarihini işaret ediyor. İlgili görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.gücünü Qualcomm’un Snapdragon 652 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 64GB olacak. HTC, dileyenler için 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip ikinci bir modeli daha satışa sunacak.’in piyasadaki diğer orta segment modellere göre en önemli özelliği 2160 x 2080 piksel çözünürlüğünde, 18:9 en boy oranına sahip 5.99 inçlik bir ekranla gelecek olması.Ön tarafında 2 adet’lik kamera bulundurması beklenen telefonun ana kamerası iseolacak. 3930 mAh kapasitesinde, oldukça güçlü bir bataryayla beslenecek olan telefonun fiyatı ise henüz netleşmiş değil.