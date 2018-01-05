İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

HTC U12 detaylanıyor

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan HTC, şimdiden yeni amiral gemisi modeli HTC U12 üzerinde çalışmaya başlamış durumda

HTC U12 detaylanıyor
Tayvanlı geliştirici geçtiğimiz sene duyurduğu HTC U11 modelinde yer verdiği Edge Sense özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 2017’de oldukça hit olan ince çerçeveli ekran tasarımına biraz geç geçiş yapan HTC, yeni amiral gemisi modelinde de modern tasarım çizgisini devam ettirecek.

2017’de ince çerçeveli ya da uçtan uca ekranlı telefonların oldukça popüler olduklarını söyleyebiliriz. Bazı akıllı telefon üreticileri, bu yeni tasarım çizgisini ilk başlarda benimserken bazıları ise 2017’nin sonlarını beklemişti. Keza HTC’de bu firmalardan biri. İlk amiral gemisi modeli HTC U11’i klasik tasarım çizgisi ile satışa sunan Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, HTC U11 Plus modelinde ise modern tasarım anlayışını benimsemişti.

Sızdırılan son bilgilere göre HTC U12 modeli de modern bir tasarım çizgisine sahip olacak. Ayrıca parmak izi okuyucusunun da telefonun arka tarafına taşınması bekleniyor. HTC U12 modeli için sızdırılan son görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Telefonun arka paneli görünmediği için parmak izi okuyucusu hakkında yorum yapmak pek doğru olmayacaktır. Fakat parmak izi okuyucusunun ekranın altına konumlandırılması da mümkün. Zira geçmişte Samsung ve Apple’ın bu konuda önemli çalışmaları olmuştu. Yine de bekleyip göreceğiz.



APPLE İÇİN 6.5 İNÇ OLED EKRAN ÜRETECEK



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketlerinizi istediğiniz gibi, hızlıca basabilirsiniz

Etiketlerinizi istediğiniz gibi, hızlıca basabilirsiniz
Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık iletişim gideri yaklaşık 2813 TL

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık iletişim gideri yaklaşık 2813 TL
Apple iPhone X'in maliyetini açıkladı

Apple iPhone X'in maliyetini açıkladı
Jaybird Freedom 2 sporcuların en iyi arkadaşı

Jaybird Freedom 2 sporcuların en iyi arkadaşı
Thunderbolt 3 bağlantı destekli monitör

Thunderbolt 3 bağlantı destekli monitör

Apple farklı sektörlere el attı

Apple farklı sektörlere el attı
Samsung 320 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor

Samsung 320 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor
2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

2018’de hangi ürünleri konuşacağız?
Nokia 2 modeli güncellendi

Nokia 2 modeli güncellendi
Seks robotları insanları öldürebilir

Seks robotları insanları öldürebilir

Spotify'a 1,6 milyar dolarlık dava

Spotify'a 1,6 milyar dolarlık dava