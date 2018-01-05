HTC U12 detaylanıyor

Adem Özdoğan

Tayvanlı geliştirici geçtiğimiz sene duyurduğumodelinde yer verdiği Edge Sense özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 2017’de oldukça hit olan ince çerçeveli ekran tasarımına biraz geç geçiş yapan HTC, yeni amiral gemisi modelinde de modern tasarım çizgisini devam ettirecek.’de ince çerçeveli ya da uçtan uca ekranlı telefonların oldukça popüler olduklarını söyleyebiliriz. Bazı akıllı telefon üreticileri, bu yeni tasarım çizgisini ilk başlarda benimserken bazıları ise’nin sonlarını beklemişti. Keza’de bu firmalardan biri. İlk amiral gemisi modeli’i klasik tasarım çizgisi ile satışa sunan Tayvanlı akıllı telefon üreticisi,modelinde ise modern tasarım anlayışını benimsemişti.Sızdırılan son bilgilere göremodeli de modern bir tasarım çizgisine sahip olacak. Ayrıca parmak izi okuyucusunun da telefonun arka tarafına taşınması bekleniyor. HTC U12 modeli için sızdırılan son görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.Telefonun arka paneli görünmediği için parmak izi okuyucusu hakkında yorum yapmak pek doğru olmayacaktır. Fakat parmak izi okuyucusunun ekranın altına konumlandırılması da mümkün. Zira geçmişte Samsung ve’ın bu konuda önemli çalışmaları olmuştu. Yine de bekleyip göreceğiz.