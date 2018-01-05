HTC U12 detaylanıyor

Tayvanlı geliştirici geçtiğimiz sene duyurduğu HTC U11
modelinde yer verdiği Edge Sense özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 2017’de oldukça hit olan ince çerçeveli ekran tasarımına biraz geç geçiş yapan HTC, yeni amiral gemisi modelinde de modern tasarım çizgisini devam ettirecek.
2017
’de ince çerçeveli ya da uçtan uca ekranlı telefonların oldukça popüler olduklarını söyleyebiliriz. Bazı akıllı telefon üreticileri, bu yeni tasarım çizgisini ilk başlarda benimserken bazıları ise 2017
’nin sonlarını beklemişti. Keza HTC
’de bu firmalardan biri. İlk amiral gemisi modeli HTC U11
’i klasik tasarım çizgisi ile satışa sunan Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, HTC U11 Plus
modelinde ise modern tasarım anlayışını benimsemişti.
Sızdırılan son bilgilere göre HTC U12
modeli de modern bir tasarım çizgisine sahip olacak. Ayrıca parmak izi okuyucusunun da telefonun arka tarafına taşınması bekleniyor. HTC U12 modeli için sızdırılan son görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.
Telefonun arka paneli görünmediği için parmak izi okuyucusu hakkında yorum yapmak pek doğru olmayacaktır. Fakat parmak izi okuyucusunun ekranın altına konumlandırılması da mümkün. Zira geçmişte Samsung ve Apple
’ın bu konuda önemli çalışmaları olmuştu. Yine de bekleyip göreceğiz.
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Adem Özdoğan