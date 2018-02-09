HTC U12, gücünü SD 845’ten alacak

Adem Özdoğan

Tayvan’ın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC, son yıllarda hayli kan kaybetti. Son olarak geçtiğimiz yıl akıllı telefon bölümünün fikri hakları için Goolge ile el sıkışanhala havlu atmış gibi görünmüyor. Keza şirketin yeni amiral gemisi modeli, Tayvan’da gerçekleşen bir 5G fuarında ortaya çıktı.Tayvan’da gerçkeleşen 5G fuarında ortaya çıkan’nin tasarım anlamında HTC U11+’ı fazlasıyla andırdığını söylemek mümkün. Fakat yine de arada ufak farklılıklar yok değil. Örneğin,, selefi modellere göre daha kavisli bir ekrana sahip olacak. Telefonun bu tasarım çizgisiyle Samsung’un yeniserisi modellerini anımsattığını söylemek, pek de yanlış olmayacaktır.Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre,gücünü Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 845’ten alacak. Sistemini 6GB RAM ile desteklecek olan telefonun dahili depolama alanı ise minimum 64GB olacak. MicoSD kart desteğine de sahip olması beklenen, toza ve suya karşı IP68 sertifikası ile korunacak.ile gelecek olanmodemini kullanacak olan HTC U12’nin Tayvan’da düzenlenen 5G fuarında 809.58 Mbps’lik hıza ulaştığını da belirtelim. Bu uygun şartlar altında telefonun neredeyse saniyede 1GB veri indirebilme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.Genel beklenti’nin yeni amiral gemisi modelini önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacağı yönünde. Bekleyip göreceğiz.