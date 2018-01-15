HTC Vive Pro görücüye çıktı

Adem Özdoğan

pazarının en önemli isimlerinden, büyük beğeni toplayan Vive headset’inin güncellenmiş ve daha güçlü hale getirilmişversiyonuyla‘de boy gösterdi, CES katılımcılarına daha önce kolay kolay yaşamadıkları deneyimleri sundu.HTC Vive Pro, ilk etapta yenilenmiş, daha hafif ve daha kullanışlı kompakt tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kablolar bu kez daha azalmış ve kablosuz kontrolörler sayesinde VR deneyimi yaşamak daha kolay.Tabii en dikkat çekici gelişmeler, görsel kalite tarafında yaşandı. Ürününlensleri toplamdaçözünürlük (lens başına 1440 x 1600) sunuyor ki bu, önceki ürüne kıyasla ciddi bir kalite artışı anlamına geliyor.Ayrıca yanlarda konumlandırılan yeni kulaklıklar, VR deneyimleriniz esnasında işitsel detayları da kaçırmamanız adına güzel düşünülmüş.HTC bu ürünü içinyakıştırmasını yapıyor. Tabii bu ürünü yalnızca oyunlarda değil; sinema sektöründen inşaat sektörüne, sağlıktan eğitime kadar birçok farklı alanda kullanabilmek mümkün.