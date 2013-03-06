HTC, Windows logosundan mı "esinlendi"?

Windows 8'in yaklaşık bir sene önce tanıştığımız logosu, o güne dek görmeye alıştığımız bayrağa değil bir pencereye benziyordu. Bunun nedeni belki de Microsoft'un ilk Windows logosundan ilham almış olmasıydı.

Şimdi ise başka bir firmanın benzer bir logo kullandığı anlaşıldı. HTC'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı HTC One cep telefonunda bulunan "" adlı özellik, video ve fotoğraflar çekmenize, onları Zoe Share adındaki web sitesinde paylaşmanıza izin veriyor. Ancak Zoe Share web sitesinde kullanılan logo, Windows 1.0'ın logosuna oldukça benziyor.

Zoe'nun logosu Windows'unkinin aksine köşeli bir tasarıma sahip olsa da (ve animasyonlu olsa da), onu oldukça andırıyor. Web tarayıcınızın sekmesinde görüntülenen logo da aynı şekilde Windows 1.0 logosunu andırıyor.

HTC'nin konu hakkında henüz bir açıklaması yok. Ancak şirketin bunun tamamen bir tesadüf olduğundan başka bir şey söylemesini de beklemiyoruz.

Resimlerle: HTC One resmi olarak tanıtıldı

Kaynak: CHIP Online