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Huawei 5 dakikada pilin yarısını doldurmayı başardı

Huawei’nin yeni duyurduğu pil teknolojisiyle 5 dakika içinde pilin %48‘ini doldurmak mümkün. Ancak yöntem biraz alışılmışın dışında.

Huawei 5 dakikada pilin yarısını doldurmayı başardı
Çinli şirket projesinin detaylarını bir video ile açıkladı. Rakamlar fazlasıyla iddialı. Buna göre yalnızca 5 dakika içerisinde telefonun pilinin %48‘i doldurulabiliyor. Ancak teknoloji, güncel telefonlarda kullanılan pin sayısından çok daha fazla pine batarya üzerinde ihtiyaç duyuyor. Ayrıca şarj ünitesi telefondan bağımsız, yani telefonun pilini elle söküp devasa bir şarj aletine takmanız gerekiyor. Günümüz telefonlarının çoğunun pili çıkarılabilir durumda değil, esasında teknolojinin önündeki en büyük engel bu. Uyumlu olacak bataryalar üzerindeki pin sayısında gerekli değişiklikler yapılır ve şarj aleti küçültülebilirse, daha kullanışlı hale gelecektir. Yine de üreticilerin açılabilir kapak tasarımına dönüş yapması pek mümkün gözükmüyor.

Huawei Watt Lab ekibinin geliştirdiği teknolojinin güncel yaşantımızda yerini alması için daha fazla çalışma gerekiyor. Daha uzunca bir süre cihazlarımızda Quick Charge teknolojisinden faydalanacağız gibi gözüküyor.


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