Huawei 5 dakikada pilin yarısını doldurmayı başardı

Çinli
şirket projesinin detaylarını bir video
ile açıkladı. Rakamlar fazlasıyla iddialı. Buna göre yalnızca 5 dakika
içerisinde telefonun pilinin %48
‘i doldurulabiliyor. Ancak teknoloji, güncel telefonlarda kullanılan pin sayısından çok daha fazla pine batarya üzerinde ihtiyaç duyuyor. Ayrıca şarj ünitesi
telefondan bağımsız, yani telefonun pilini elle söküp
devasa bir şarj aletine takmanız gerekiyor. Günümüz telefonlarının çoğunun pili çıkarılabilir durumda değil, esasında teknolojinin önündeki en büyük engel bu. Uyumlu olacak bataryalar üzerindeki pin sayısında
gerekli değişiklikler yapılır ve şarj aleti küçültülebilirse, daha kullanışlı hale gelecektir. Yine de üreticilerin açılabilir kapak
tasarımına dönüş yapması pek mümkün gözükmüyor.
Huawei Watt Lab
ekibinin geliştirdiği teknolojinin güncel yaşantımızda yerini alması için daha fazla çalışma gerekiyor. Daha uzunca bir süre cihazlarımızda Quick Charge
teknolojisinden faydalanacağız gibi gözüküyor.
Adem Özdoğan