Huawei 5 dakikada pilin yarısını doldurmayı başardı

Adem Özdoğan

şirket projesinin detaylarını birile açıkladı. Rakamlar fazlasıyla iddialı. Buna göre yalnızcaiçerisinde telefonun pilinin‘i doldurulabiliyor. Ancak teknoloji, güncel telefonlarda kullanılan pin sayısından çok daha fazla pine batarya üzerinde ihtiyaç duyuyor. Ayrıcatelefondan bağımsız, yani telefonundevasa bir şarj aletine takmanız gerekiyor. Günümüz telefonlarının çoğunun pili çıkarılabilir durumda değil, esasında teknolojinin önündeki en büyük engel bu. Uyumlu olacak bataryalar üzerindekigerekli değişiklikler yapılır ve şarj aleti küçültülebilirse, daha kullanışlı hale gelecektir. Yine de üreticilerintasarımına dönüş yapması pek mümkün gözükmüyor.Huaweiekibinin geliştirdiği teknolojinin güncel yaşantımızda yerini alması için daha fazla çalışma gerekiyor. Daha uzunca bir süre cihazlarımızdateknolojisinden faydalanacağız gibi gözüküyor.