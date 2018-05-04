Huawei Honor 2 telefonla Türkiye'ye geldi

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Huawei Grubu’nun akıllı telefondaki dijital markası Honor, Türkiye’ye 7X ve Honor 9 Lite ile giriş yaptı. İlk kez Teknosa’da satışa sunulan telefonlar, üst düzey kamera ve bataryalarıyla öne çıkıyor. 5.93 inç ekran büyüklüğündeki Honor 7X, çift mercek (16 MP + 2 MP) ve hızlı odaklama özellikleri ile profesyonel fotoğraf çekmeyi mümkün hale getirirken, sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci en zorlu işlerin altından kalkabilecek yüksek performansı sunuyor.Metalik gövdesi, çift mercekli arka kamerası, 3.340 mAh’lik uzun ömürlü pili ile dikkat çeken Honor 7X, köşelerdeki “hava yastığı tasarımı” ile düşmelere karşı da dayanıklı. Yuvarlanan köşelerde kullanılan 2,5D cam kaplama, darbelere karşı telefonu koruyor. Altın, siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip Honor 7X’in satış fiyatı 1.899 TL olacak.Honor’un bugüne dek en çok ilgi gören akıllı telefon modellerinden Honor 9’un seçkin tasarımını devam ettiren Honor 9 Lite, ön ve arka yüzdeki toplam dört kamerası ve FullView HD ekranı ile tüketicilerinin karşısına çıktı. Honor 9 Lite’ın çift mercekli 13 MP + 2 MP kameraları, telefonun hem ön hem de arka yüzünde yer alıyor. Böylece istenen her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalamak mümkün oluyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliğine de sahip telefonunda Ultra hızlı 16 nm’lik sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemcisi var. Fiyatı 1.499 TL.Honor Başkanı Kevin Wang, “Honor, dünya genelinde 55 milyona yaklaşan telefon satış hacmi ve 12 milyar doları aşan geliri ile akıllı telefon dünyasında emin adımlarla büyüyor. Bu çalışmaların sonucunda hazırladığımız yenilikçi telefonlarımız artık Türkiye’de de satılacak.Resmi distribütörümüz Dora ile Türkiye’ye getirdigimiz ilk akıllı telefonlar Honor 7X ve Honor 9 Lite oldu. Bu yeni bir başlangıç, önümüzdeki dönemde de Honor ürünlerini Türk tüketicilerinin beğenisine sunacağız”