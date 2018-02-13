Huawei Mate 10 Pro için ABD’li kullanıcılara sahte yorumlar yazdırmış

Can Hakman

Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni amiral gemisiiçin’de ön sipariş toplamaya başladı ancak telefon herhangi bir GSM operatörü aracılığıyla satışa çıkmadığı için pazarlama açısından rakiplerinin amiral gemilerinden bir hayli sönük bir başlangıç yaptı.isimli web sitesi,’li perakendeci devi’ın sitesindehakkında yüzden fazla kullanıcı yorumu olduğunu fark etti. Konunun araştırılmasıyla,’nin 60.000 kişiliksayfasından bir çekiliş düzenlediği anlaşıldı.ürünün Best Buy’daki ön sipariş sayfasına telefonu neden istediklerini açıklayan yorum yazanlara cihazı deneme şansı vereceğini söyleyerek yorum furyasına katılımı artırdı. Yorumların büyük çoğunluğunda yazarlar telefona sahip olmadıklarını belirtse de, cihaza beş yıldız vermeyi ihmal etmedi.’ınsayfasında toplam 108 yorum bulunurken, bunlardan 103 tanesin söz konusu çekilişin duyurulduğu 31 Ocak tarihinde ve sonrasında yazıldığına dikkat çekildi.