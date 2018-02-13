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Huawei Mate 10 Pro için ABD’li kullanıcılara sahte yorumlar yazdırmış

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 10 Pro için ABD’li kullanıcılara sahte yorumlar yazdırdığı ortaya çıktı

Huawei Mate 10 Pro için ABD’li kullanıcılara sahte yorumlar yazdırmış
Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni amiral gemisi Mate 10 Pro için ABD’de ön sipariş toplamaya başladı ancak telefon herhangi bir GSM operatörü aracılığıyla satışa çıkmadığı için pazarlama açısından rakiplerinin amiral gemilerinden bir hayli sönük bir başlangıç yaptı.

9to5Google isimli web sitesi, ABD’li perakendeci devi Best Buy’ın sitesinde Mate 10 Pro hakkında yüzden fazla kullanıcı yorumu olduğunu fark etti. Konunun araştırılmasıyla, Huawei’nin 60.000 kişilik Facebook sayfasından bir çekiliş düzenlediği anlaşıldı.

Huawei ürünün Best Buy’daki ön sipariş sayfasına telefonu neden istediklerini açıklayan yorum yazanlara cihazı deneme şansı vereceğini söyleyerek yorum furyasına katılımı artırdı. Yorumların büyük çoğunluğunda yazarlar telefona sahip olmadıklarını belirtse de, cihaza beş yıldız vermeyi ihmal etmedi.

Best Buy’ın Huawei Mate 10 Pro sayfasında toplam 108 yorum bulunurken, bunlardan 103 tanesin söz konusu çekilişin duyurulduğu 31 Ocak tarihinde ve sonrasında yazıldığına dikkat çekildi.


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