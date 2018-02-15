Huawei Mate X somut adımı attı

Adem Özdoğan

Huawei P10, Mart ayında tanıtılırken,ise son çeyreğe doğru satışa sunulmuştu. Çinli üretici, Mate 10’u satışa sunmadan önce bu telefonunismi ile raflardaki yerini alacağı iddia edilmiş fakat bu iddialar asılsız çıkmıştı.Geçtiğimiz güncephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Çinli üretici Mate 10 ismini tercih edinceisminin tamamen rafa kaldırıldığı düşünülmüştü. Nihayetinde “” Roma rakamı ile 10’u ifade ettiği için aynı isimle iki farklı modelin satışa sunulmayacağı düşüncesi ağır basmıştı.Fakat’ninismini kısa süre önce tescil ettirdiği ortaya çıktı. Peki bu ne anlama geliyor. Genel olarak Huawei, tescil ettirdiği isimleri yeni modellerinde kullanan bir firma. Yani Samsung gibi bu isimler sadece kağıt üzerinde kalmıyor. Dolayısıyla bu sene satışa sunulacak olan yeni Mate modelinin Mate X ismini taşıyacağı iddiaları kuvvetle muhtemel görünüyor.Elbette şu ancephesinden net bir açıklama gelmiş değil. Belki deözel bir seri olarak karşımıza çıkar. Bu da bir ihtimal. Yine de bekleyip göreceğiz.