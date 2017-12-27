Huawei Matebook yenilendi

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Çinli teknoloji devi, üst seviye dizüstü bilgisayar modeliserisiniyılı için yenileyerek müşterilere sunacak. Donanım konusundaki gelişmelerde kullanıcıları oldukça tatmin etmek için yenilenmiş durumda.adı altında piyasada olacak olanişlemciler bu üründe hayat bulacak.yeni seçenekleri bu üründe bizimle olacak. Grafik tarafında Nvidia MX150 ekran kartı kullanılarak artış ürüne yansıtılmış.Full metal kasa kullanılan üründe 16.9mm civarında 15.6 inçlik ekrandatercihine gidilmiş durumda. Parlaklık 350 nit gözüküyor. 10 saate ulaşan pil ömrü,, 2 adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 ve HDMI portları ürün dahilinde bulunuyor. Çift antene sahipile çekim gücü yükselmiş durumda.Modeller ise Core i5-8250U işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD olanı 790$ olurken, Core i5-8250U işlemci olanı, 8GB DDR4 RAM, 128GB SSD ve 1TB HDD versiyonu 837$, Intel Core i7-8550U işlemcili versiyon ise 1020$ olarak piyasada kullanıcının karşısına çıkacak.