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Huawei P ve Honor serisinin yeni üyeleri 2018’de çıkacak

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Huawei, 2018 için yol haritasını çizdi. Görünen o ki Çinli telefon üreticisini 2018’de dolu dolu bir yıl bekliyor. Zira şirketin 2018 yol haritası internete sızdırıldı ve programda çok sayıda telefon bulunuyor

Huawei P ve Honor serisinin yeni üyeleri 2018’de çıkacak
Bu yol haritasına göre Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite, 2018’in ilk çeyreğinde daha fazla pazarda satışa sunulacak. Ayrıca yine ilk çeyrekte Maya, Salina ve Honor 1 kod adlı üç yeni akıllı telefon piyasaya sürülecek.

İkinci çeyrek de şirket için oldukça hareketli geçecek. Çinli telefon üreticisi bu çeyrekte dört yeni akıllı telefon çıkarmayı planlıyor. Bunların başında P serisinden üç yeni model geliyor. P, P Plus ve P Lite olarak listelenen bu modellerin P20 serisine ait olacağı tahmin ediliyor. Bunların yanı sıra bir de Honor 2 bu çeyrekte satışa çıkacak.

2018’in üçüncü çeyreğini Honor 3’e ayıran şirket, son çeyrekte ise üç yeni telefon satışa çıkarmayı planlıyor. Bu telefonlar; Mate Pro, Mate Lite ve Honor 4 olacak. Şirket akıllı telefonların yanı sıra birinci ve ikinci çeyrekte kablosuz modem, 360 derece kamera ve giyilebilir cihaz gibi farklı ürünler de satışa sunmayı planlıyor.

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