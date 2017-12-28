Huawei P ve Honor serisinin yeni üyeleri 2018’de çıkacak

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Bu yol haritasına göreve, 2018’in ilk çeyreğinde daha fazla pazarda satışa sunulacak. Ayrıca yine ilk çeyrekte Maya, Salina vekod adlı üç yeni akıllı telefon piyasaya sürülecek.İkinci çeyrek de şirket için oldukça hareketli geçecek. Çinli telefon üreticisi bu çeyrekte dört yeni akıllı telefon çıkarmayı planlıyor. Bunların başında P serisinden üç yeni model geliyor. P, P Plus ve P Lite olarak listelenen bu modellerin P20 serisine ait olacağı tahmin ediliyor. Bunların yanı sıra bir de Honor 2 bu çeyrekte satışa çıkacak.2018’in üçüncü çeyreğini Honor 3’e ayıran şirket, son çeyrekte ise üç yeni telefon satışa çıkarmayı planlıyor. Bu telefonlar;veolacak. Şirket akıllı telefonların yanı sıra birinci ve ikinci çeyrekte kablosuz modem, 360 derece kamera ve giyilebilir cihaz gibi farklı ürünler de satışa sunmayı planlıyor.