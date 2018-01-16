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Huawei P11 ve P12 şirketin internet sitesinde görüldü

Bildiğiniz gibi Huawei çok yakında yeni telefonları Huawei P11 ve P12’yi satışa çıkaracak. Telefonlar henüz resmi olarak duyurulmadı ama bugün Huawei’nin resmi internet sitesinde görüldü

Huawei P11 ve P12 şirketin internet sitesinde görüldü
Huawei’nin sitesinde test bilgilerinin yanlışlıkla paylaşılması Huawei P11 ve Huawei P12’nin çıkışını kesinleştirdi.

Test sayfasında yer alan bilgiler Huawei Ascend Mate 7’in kopyası gibi görünüyor. Bu da test sayfasındaki bu bilgilerin Huawei ekibi tarafından geçici olarak kullanıldığını gösteriyor. Bu sızıntı Huawei P11 ve P12’nin teknik özellikleri hakkında yeni bilgi sunmadı belki ama telefonların ismi konusunda bir süredir süren tartışmayı sonlandırdı.

Daha önce gelen söylentilerde Huawei’nin yeni telefonlarından birini Huawei P20 olarak adlandıracağı iddia edilmişti. Ancak şirketin resmi internet sitesinde yer alan bu bilgiler iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.
 

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