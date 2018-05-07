Huawei P20 ailesine özel garanti

Adem Özdoğan

Huawei, geçtiğimiz aylarda yenimodellerini tanıtmıştı. Huawei P20, Huawei P20 Lite ve üç arka kamerası ile dikkat çeken Huaweiile karşımıza çıkan Çinli dev, şimdi de özel garanti kapsamını duyurdu.Daha önce ekran kırılmasına karşıgaranti veren Huawei,serisi ile bu kapsamı rakiplerininbirçıkarıyor.Özel garanti kapsamındavemodellerini satın alanlar, satın alma tarihinden; ekran, ön ve arka kasa kırılmalarına karşıservisinden yararlanabilecek.modelini satın alanlar ise satın alma tarihindenve kasa hasarları sorunları için ücretsiz onarım hizmetinden faydalanabilecek. Huawei’nin hizmeti bununla da sınırlı kalmıyor.Firma, ulaşım sorunu yaşayan kullanıcıları için istedikleri adrese kurye çağırma ve telefonu gönderme imkanı sunuyor. Ayrıca onarım kapsamındakimodelinizservisten size ulaştırılacak.Satış sonrası hizmetleri ile tartışmasız en iyi firma olanbu hamle, kullanıcılarısatın almaya yöneltebilir. Umarız diğer firmalar da Huawei’den ders alıp satış sonrası hizmetlerini gözden geçirir.