Huawei P20 ailesine özel garanti

Huawei, geçtiğimiz aylarda yeni P20 serisi
modellerini tanıtmıştı. Huawei P20, Huawei P20 Lite ve üç arka kamerası ile dikkat çeken Huawei P20 Pro
ile karşımıza çıkan Çinli dev, şimdi de özel garanti kapsamını duyurdu.
Daha önce ekran kırılmasına karşı 1 ay
garanti veren Huawei, P20
serisi ile bu kapsamı rakiplerinin kıskanacağı
bir çıtaya
çıkarıyor.
Özel garanti kapsamında Huawei P20
ve P20 Pro
modellerini satın alanlar, satın alma tarihinden 3 ay boyunca
; ekran, ön ve arka kasa kırılmalarına karşı ücretsiz onarım
servisinden yararlanabilecek.
Huawei P20 Lite
modelini satın alanlar ise satın alma tarihinden 1 ay boyunca ekran
ve kasa hasarları sorunları için ücretsiz onarım hizmetinden faydalanabilecek. Huawei’nin hizmeti bununla da sınırlı kalmıyor.
Firma, ulaşım sorunu yaşayan kullanıcıları için istedikleri adrese kurye çağırma ve telefonu gönderme imkanı sunuyor. Ayrıca onarım kapsamındaki P20
modeliniz 3 gün içerisinde
servisten size ulaştırılacak.
Satış sonrası hizmetleri ile tartışmasız en iyi firma olan Apple’ı bile kıskandıracak
bu hamle, kullanıcıları Huawei P20
satın almaya yöneltebilir. Umarız diğer firmalar da Huawei’den ders alıp satış sonrası hizmetlerini gözden geçirir.
Adem Özdoğan