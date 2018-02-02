Huawei P20 Lite ortaya çıktı

Adem Özdoğan

Son günlerde çeşitli söylenti ve sızıntılarla karşımıza çıkan Huawei P20, bugün yeni bir sızıntı ile bir kez daha gündeme geldi. Bugün sızdırılan yeni bilgiler sayesinde telefonun farklı versiyonları ve hangi renk seçenekleriyle satışa çıkacağı belli oldu.Huawei yeni amiral gemisi P20’nin yanı sıra P20 Plus ve P20 Lite’i de satışa sunacak. Roland Quandt tarafından paylaşılan bu bilgi aynı Huawei P10’da olduğu gibi P20’nin de üç farklı versiyonla satışa çıkacağını gösterdi. Ayrıca bazı söylentilere konu olan P20 Pro’nun da Huawei’nin planları arasında yer almadığı anlaşıldı.Renk seçeneklerine gelecek olursak: Huawei P20 ve P20 Plus seramik siyah ve alacakaranlık renkleriyle satışa çıkarken; P20 Lite geceyarısı siyahı, kiraz ağacı pembesi ve dil balığı mavisi seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.