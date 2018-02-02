İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Huawei P20 Lite ortaya çıktı

Bildiğiniz gibi Huawei çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 

Huawei P20 Lite ortaya çıktı
Son günlerde çeşitli söylenti ve sızıntılarla karşımıza çıkan Huawei P20, bugün yeni bir sızıntı ile bir kez daha gündeme geldi. Bugün sızdırılan yeni bilgiler sayesinde telefonun farklı versiyonları ve hangi renk seçenekleriyle satışa çıkacağı belli oldu.

Huawei yeni amiral gemisi P20’nin yanı sıra P20 Plus ve P20 Lite’i de satışa sunacak. Roland Quandt tarafından paylaşılan bu bilgi aynı Huawei P10’da olduğu gibi P20’nin de üç farklı versiyonla satışa çıkacağını gösterdi. Ayrıca bazı söylentilere konu olan P20 Pro’nun da Huawei’nin planları arasında yer almadığı anlaşıldı.

Renk seçeneklerine gelecek olursak: Huawei P20 ve P20 Plus seramik siyah ve alacakaranlık renkleriyle satışa çıkarken; P20 Lite geceyarısı siyahı, kiraz ağacı pembesi ve dil balığı mavisi seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.
 

METAL GEAR SURVİVE PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Vivo'dan 10 GB RAM’li telefon

Vivo'dan 10 GB RAM’li telefon
Yeni iPhone, Apple’ın satışlarını canlandıracak

Yeni iPhone, Apple’ın satışlarını canlandıracak
iPhone SE 2 ne zaman geliyor?

iPhone SE 2 ne zaman geliyor?
BP, hızlı sarj istasyonları kuracak!

BP, hızlı sarj istasyonları kuracak!
Microsoft, Valve ve EA'yı alacak iddiası!

Microsoft, Valve ve EA'yı alacak iddiası!
Xiaomi fiziksel mağaza için düğmeye bastı

Xiaomi fiziksel mağaza için düğmeye bastı
Yerli füze HİSAR-A'nın test atışı başarıyla gerçekleştirildi

Yerli füze HİSAR-A'nın test atışı başarıyla gerçekleştirildi
Samsung son çeyrek raporunu yayınladı

Samsung son çeyrek raporunu yayınladı
Youtube'dan direkt video indirmek artık mümkün!

Youtube'dan direkt video indirmek artık mümkün!
UFO mu değil mi? NASA'nın canlı yayınındaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı

UFO mu değil mi? NASA'nın canlı yayınındaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı
Mark Zuckerberg: Yaptığımız değişikliklerden sonra Facebook'ta daha az zaman geçiriliyor

Mark Zuckerberg: Yaptığımız değişikliklerden sonra Facebook'ta daha az zaman geçiriliyor