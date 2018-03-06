Huawei P20 netlik kazandı!

Genel olarak P serisi yeni amiral gemisi modellerini MWC
kapsamında tanıtmayı tercih eden Huawei, bu sene aldığı kararla yeni modelini Mart ayında Paris’te düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacağını açıklamıştı. Huawei P20
, MWC’de tanıtılmasa bile reklam panolarındaki afişler gözden kaçmadı.
Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bileceği üzere, Huawei’nin yeni amiral gemisi modelinin P20
mi yoksa P11 ismini mi kullanacağı uzun süredir netlik kazanmamıştı. Sonunda bu tartışma da son buldu. Çünkü Çinli üretici Barselona’da billboardlara koydurduğu reklam afişlerinde P20
ismine net bir şekilde yer verdi. Böylelikle yeni amiral gemisi modelinin Huawei P20
ismiyle satışa sunulacağı da netlik kazanmış oldu.
Reklam afişinde de net bir şekilde görüldüğü üzere Huawei P20
ve P20 Pro
modellerinin 27 Mart’ta tanıtılacağı belirtiliyor. Buradaki tek eksik şey, P20 Lite
modeli. Keza şimdiye kadar P20
serisi ile ilgili ortaya atılan iddialarda, Çinli üreticinin 3 farklı model tanıtacağı belirtilmişti. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.
Adem Özdoğan