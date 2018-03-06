Huawei P20 netlik kazandı!

Adem Özdoğan

Genel olarak P serisi yeni amiral gemisi modellerinikapsamında tanıtmayı tercih eden Huawei, bu sene aldığı kararla yeni modelini Mart ayında Paris’te düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacağını açıklamıştı., MWC’de tanıtılmasa bile reklam panolarındaki afişler gözden kaçmadı.Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bileceği üzere, Huawei’nin yeni amiral gemisi modelininmi yoksa P11 ismini mi kullanacağı uzun süredir netlik kazanmamıştı. Sonunda bu tartışma da son buldu. Çünkü Çinli üretici Barselona’da billboardlara koydurduğu reklam afişlerindeismine net bir şekilde yer verdi. Böylelikle yeni amiral gemisi modelininismiyle satışa sunulacağı da netlik kazanmış oldu.Reklam afişinde de net bir şekilde görüldüğü üzerevemodellerinin 27 Mart’ta tanıtılacağı belirtiliyor. Buradaki tek eksik şey,modeli. Keza şimdiye kadarserisi ile ilgili ortaya atılan iddialarda, Çinli üreticinin 3 farklı model tanıtacağı belirtilmişti. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.