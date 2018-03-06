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Huawei P20 netlik kazandı!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri boy gösterdi. Nokia, Samsung, Sony, Alcatel ve Asus gibi isimler yeni nesil modellerini bu etkinlik dahilinde tanıtırken, LG ve Huawei gibi köklü firmalar ise sessiz kalmayı tercih etti

Huawei P20 netlik kazandı!
Genel olarak P serisi yeni amiral gemisi modellerini MWC kapsamında tanıtmayı tercih eden Huawei, bu sene aldığı kararla yeni modelini Mart ayında Paris’te düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacağını açıklamıştı. Huawei P20, MWC’de tanıtılmasa bile reklam panolarındaki afişler gözden kaçmadı.

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bileceği üzere, Huawei’nin yeni amiral gemisi modelinin P20 mi yoksa P11 ismini mi kullanacağı uzun süredir netlik kazanmamıştı. Sonunda bu tartışma da son buldu. Çünkü Çinli üretici Barselona’da billboardlara koydurduğu reklam afişlerinde P20 ismine net bir şekilde yer verdi. Böylelikle yeni amiral gemisi modelinin Huawei P20 ismiyle satışa sunulacağı da netlik kazanmış oldu.

Reklam afişinde de net bir şekilde görüldüğü üzere Huawei P20 ve P20 Pro modellerinin 27 Mart’ta tanıtılacağı belirtiliyor. Buradaki tek eksik şey, P20 Lite modeli. Keza şimdiye kadar P20 serisi ile ilgili ortaya atılan iddialarda, Çinli üreticinin 3 farklı model tanıtacağı belirtilmişti. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.


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