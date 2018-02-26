Huawei P20 Plus sızdırıldı!

Adem Özdoğan

Yani yeni P serisi cihazlar Mart ayında Paris’te düzenlenecek olan özel etkinlikte tanıtılacak. Böylece dünyanın ilk 3 ana kameraya sahip akıllı telefonuda su yüzüne çıkmış olacak.Huawei son dönemde fark yaratacak adımlar attı. Görünen o ki atmaya da devam ediyor. Akıllı telefonlarda yapay zeka için ayrı bir çip kullanan ilk firma olan, şimdi de 3 ana kameraya sahip telefonla bir ilki daha gerçekleştirecek.P20 ailesinin en yetenekli üyesi olan, tam 3 ana kameraya sahip olacak. Bu 3’lü ana kamera modülünün ne gibi yeteneklere sahip olduğu ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.için sızdırılan son görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.Ayrıca Çinli üreticinin, Apple’ın’sine rakip olarak tanıttığı yüz algılama teknolojisini ilk defa’ta kullanacağı iddia ediliyor. Elbette bu konuda henüz netleşmiş bir bilgi yok. Fakat hazır bir teknolojinin yeni amiral gemisi modelinde tanıtılması kadar doğal bir durum olamaz.’nin yeni amiral gemisi modelleri önümüzdeki ay açığa çıkacak. Öyle görünüyor ki 2 kameralı telefonlardan sonra sıra artık 3 kameralı telefonlara geldi.