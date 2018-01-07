Huawei P20 tasarımı sızdırıldı!

Adem Özdoğan

Son verilere göre akıllı telefon pazarında en çok satış yapan firmalar Samsung, Apple ve Huawei. Bu firmaların etkinlik gösterdikleri pazarlar ise doğal bir değişkenlik gösteriyor. Örneğin Avrupa’da Samsung zirvede yer alırken, Amerika’da Apple, Çin ve Orta Asya’nın genelinde ise’nin liderliği söz konusu. Ülkemizde de resmi olarak faaliyet göstereGeçtiğimiz sene Huawei P10 ve Mate 10 modelleri ile üst segmentte başarılı bir satış grafiği sergileyen Çinli üretici 2018’de farklı bir strateji üzerine yoğunlaşacak. Bu durumun ilk sinyali ise amiral gemisi serisinin yeni bir isme terfi etmesi. Normalde Huawei’nin bu seneki modeli P11 olması gerekirken, Çinli üretici amiral gemisi modeliniismi ile satışa sunacak.Peki gelelim asıl soruya.nasıl bir tasarıma sahip olacak. Sızdırılan şematik çizimler P20 tasarımını da az çok gözler önüne seriyor. İlgili çizimlere aşağıdan göz atabilirsiniz.Huawei P20 ince çerçeveli ve modern tasarım çizgisi ile ön plana çıkıyor. Üst ve alt çerçevelerin oldukça ince olduğunu söylemek mümkün. Fakat yine deçalışanları, alt kısma ince bir parmak okuyucu sensorü koymayı başarmışlar.Ayrıca arka tarafta bulunan 3 kamera da dikkatlerden kaçmıyor.özellikle 3 ana kamera modülü ile dikkatleri üzerine çekebilir. Bekleyip göreceğiz.