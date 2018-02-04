Huawei tarih verdi!

Adem Özdoğan

geçtiğimiz sene P10 ve P10 Plus’ı’nde tanıtmıştı. Diğer üreticiler gibi Qualcomm’a bel bağlamadığı için takvimsel anlamda da bir gecikme yaşamayan Çinli üretici, telefonlarını direkt olarak satışa sunmuştu.Genel itibari ile’nin bu sene de aynı satış stratejisini izlemesi bekleniyordu. Yani beklendiler, yeni amiral gemisi modellerini önümüzdeki’nde tanıtması ve akabinde de satışa sunması yönündeydi.Fakat Çinli üreticiden gelen resmi açıklama bu beklentileri boşa çıkardı. Kezayetkilileri, yeni amiral gemisi modellerini 27 Mart’ta Paris’te gerçekleşecek olan özel bir etkinlikle tanıtacaklarını açıkladılar.Çinli üreticinin bu kararı aslında son derece anlaşılabilir. Keza’de bir sürü model tanıtılacak. Dolayısıyla P11 ya da P20’nin bu modeller arasında kaybolup gitme riski de mevcuttu. En iyi ihtimalle bile, Huawei’nin yeni amiral gemisi modelleri beklenen ilgiyi çekemeyebilirdi.Bu riski göze almak istemeyen yetkililer,’de tanıtım yapmak yerine, paraya kıyıp ekstra bir etkinlik düzenlemeyi tercih etmiş gibi görünüyor. Muhtemelen’nin yeni amiral gemisi modelleri de Nisan ayının ortaylarına doğru satışa sunulacaktır.