İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Huawei tarih verdi!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Huawei, şu aralar yeni amiral gemisi modellerine yoğunlaşmış durumda. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni modelini P11 ya da P20 ismi ile satışa sunacak. Henüz isim tarafındaki bilinmezlik bile çözülebilmiş değil fakat telefonun tanıtım tarihi sonunda netlik kazandı

Huawei tarih verdi!
Huawei geçtiğimiz sene P10 ve P10 Plus’ı Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmıştı. Diğer üreticiler gibi Qualcomm’a bel bağlamadığı için takvimsel anlamda da bir gecikme yaşamayan Çinli üretici, telefonlarını direkt olarak satışa sunmuştu.

Genel itibari ile Huawei’nin bu sene de aynı satış stratejisini izlemesi bekleniyordu. Yani beklendiler, yeni amiral gemisi modellerini önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması ve akabinde de satışa sunması yönündeydi.

Fakat Çinli üreticiden gelen resmi açıklama bu beklentileri boşa çıkardı. Keza Huawei yetkilileri, yeni amiral gemisi modellerini 27 Mart’ta Paris’te gerçekleşecek olan özel bir etkinlikle tanıtacaklarını açıkladılar.

Çinli üreticinin bu kararı aslında son derece anlaşılabilir. Keza MWC’de bir sürü model tanıtılacak. Dolayısıyla P11 ya da P20’nin bu modeller arasında kaybolup gitme riski de mevcuttu. En iyi ihtimalle bile, Huawei’nin yeni amiral gemisi modelleri beklenen ilgiyi çekemeyebilirdi.

Bu riski göze almak istemeyen yetkililer, MWC’de tanıtım yapmak yerine, paraya kıyıp ekstra bir etkinlik düzenlemeyi tercih etmiş gibi görünüyor. Muhtemelen Huawei’nin yeni amiral gemisi modelleri de Nisan ayının ortaylarına doğru satışa sunulacaktır.

SAMSUNG VE QUALCOMM İŞBİRLİĞİNDE MUTLU SON


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

NOA N10 tüm muhteşemliğiyle geliyor

NOA N10 tüm muhteşemliğiyle geliyor
Elon Musk'ın alev silahı yok sattı!

Elon Musk'ın alev silahı yok sattı!
Nintendo Switch ne kadar sattı?

Nintendo Switch ne kadar sattı?
Samsung, Intel’i geride bıraktı!

Samsung, Intel’i geride bıraktı!
Mario Kart Tour akıllı telefonlar için duyuruldu

Mario Kart Tour akıllı telefonlar için duyuruldu
Türkiye geç de olsa oyun fuarına kavuştu

Türkiye geç de olsa oyun fuarına kavuştu
Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi

Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi
YouTube Go nedir? İnternetsiz nasıl izlenir?

YouTube Go nedir? İnternetsiz nasıl izlenir?
Land Rover'ın 2 yıldır üzerinde çalıştığı akıllı telefonu görücüye çıktı

Land Rover'ın 2 yıldır üzerinde çalıştığı akıllı telefonu görücüye çıktı
Alcatel IDOL 5 inceleme altında

Alcatel IDOL 5 inceleme altında
Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!

Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!