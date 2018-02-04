Huawei tarih verdi!

Huawei
geçtiğimiz sene P10 ve P10 Plus’ı Mobil Dünya Kongresi
’nde tanıtmıştı. Diğer üreticiler gibi Qualcomm’a bel bağlamadığı için takvimsel anlamda da bir gecikme yaşamayan Çinli üretici, telefonlarını direkt olarak satışa sunmuştu.
Genel itibari ile Huawei
’nin bu sene de aynı satış stratejisini izlemesi bekleniyordu. Yani beklendiler, yeni amiral gemisi modellerini önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi
’nde tanıtması ve akabinde de satışa sunması yönündeydi.
Fakat Çinli üreticiden gelen resmi açıklama bu beklentileri boşa çıkardı. Keza Huawei
yetkilileri, yeni amiral gemisi modellerini 27 Mart’ta Paris’te gerçekleşecek olan özel bir etkinlikle tanıtacaklarını açıkladılar.
Çinli üreticinin bu kararı aslında son derece anlaşılabilir. Keza MWC
’de bir sürü model tanıtılacak. Dolayısıyla P11 ya da P20’nin bu modeller arasında kaybolup gitme riski de mevcuttu. En iyi ihtimalle bile, Huawei’nin yeni amiral gemisi modelleri beklenen ilgiyi çekemeyebilirdi.
Bu riski göze almak istemeyen yetkililer, MWC
’de tanıtım yapmak yerine, paraya kıyıp ekstra bir etkinlik düzenlemeyi tercih etmiş gibi görünüyor. Muhtemelen Huawei
’nin yeni amiral gemisi modelleri de Nisan ayının ortaylarına doğru satışa sunulacaktır.
Adem Özdoğan