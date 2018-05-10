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Huawei Y3 Android Go’ya dahil oldu

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Huawei de Google’ın Android Go sistemine dahil oldu. Böylece uygun fiyata daha fazla güncel akıllı telefon seçeneği mümkün olacak

Huawei Y3 Android Go’ya dahil oldu
Google’ın gelişmekte olan pazarlara yönelik hazırladığı ve uygun fiyatlı telefon modellerinin daha performanslı çalışarak her zaman güncel kalmasını hedeflediği Android Go sistemine yeni bir üye daha dahil oldu.

Çinli firma, Android Go için telefonlar üreteceğini belirtirken ilk modeli olan Huawei Y3 2018’i de tanıttı. Huawei Y3 2018, giriş seviyesinde bir akıllı telefon. İsterseniz eldeki diğer bilgileri sizlerle paylaşalım.

Huawei Y3 2018 özellikleri
144.1 x 73.7 x 9.45mm inceliğinde
180 gram ağırlığında
5 inch, 854 x 480 çözünürlüklü ekran
8MP LED flash ışıklı ana kamera, f/2.0 açıklıkta
MediaTek MT6737 işlemci
1GB RAM
8GB dahili depolama + microSD desteği
Dual sim ve LTE desteği
2,280 mAh pil

Daha önce gelen bilgilerde, telefonun mayıs ayı itibarıyla ilk olarak Güney Afrika’da satışa sunulacağı belirtilmişti. An itibarıyla diğer bölgelerde çıkışı ve fiyatı gibi bilgiler bilinmiyor.


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