Huawei Y3 Android Go’ya dahil oldu

Adem Özdoğan

Google’ın gelişmekte olan pazarlara yönelik hazırladığı ve uygun fiyatlı telefon modellerinin daha performanslı çalışarak her zaman güncel kalmasını hedeflediğisistemine yeni bir üye daha dahil oldu.Çinli firma,için telefonlar üreteceğini belirtirken ilk modeli olan Huawei Y3 2018’i de tanıttı. Huawei Y3 2018, giriş seviyesinde bir akıllı telefon. İsterseniz eldeki diğer bilgileri sizlerle paylaşalım.144.1 x 73.7 x 9.45mm inceliğinde180 gram ağırlığında5 inch, 854 x 480 çözünürlüklü ekran8MP LED flash ışıklı ana kamera, f/2.0 açıklıktaMediaTek MT6737 işlemci1GB RAM8GB dahili depolama + microSD desteğiDual sim ve LTE desteği2,280 mAh pilDaha önce gelen bilgilerde, telefonun mayıs ayı itibarıyla ilk olarak Güney Afrika’da satışa sunulacağı belirtilmişti. An itibarıyla diğer bölgelerde çıkışı ve fiyatı gibi bilgiler bilinmiyor.