HÜDA PAR Genel Başkanı istifa etti

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partideki genel başkanlık görevinden istifa etti. Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “30 Haziran 2013’ten beri şerefle üstlendiğim Hüda-Par Genel Başkanlığı görevimden bugün istifa ettim” dedi. Parti yöneticileri konuyla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapılacağını bildirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

BTP 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNE KATILMAYACAK

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılmama kararı aldı.

24 Haziran seçimine girme hakkı bulunan 11 partiden biri olan BTP, seçimden çekilme kararı aldı.

Parti yetkilileri, yeterli desteği görmediklerini ve bu nedenle seçime katılmama kararı aldıklarını duyurdular.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın genel başkanlığını yaptığı BTP'nin kararının ardından seçimlerine katılacak parti sayısı 10'a düştü.

YSK'nın dün yaptığı açıklamaya göre seçime HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü, BTP ise beşinci sıradan girecekti.